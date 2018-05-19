«Ювентус» обыграл «Верону» в прощальном матче Буффона

На фото: Джанлуиджи Буффон в окружении болельщиков «Ювентуса» corrieredellosport.it

одержал победу надв домашнем матче 38-го тура итальянской Серии A.

Встреча, которая прошла в Турине, завершилась со счетом 2:1.

«Старая синьора» вышла вперед на 49-й минуте, когда Даниэле Ругани удачно сыграл на добивании, поразив ворота с близкого расстояния.

Спустя еще три минуты отличился Миралем Пьянич, который нанес идеальный удар со штрафного.

Гости сократили отставание на 76-й минуте. Ромуло выполнил прострел с фланга, а Алессио Черчи в касание поразил цель.

На 85-й минуте хороший шанс отличиться имел Штефан Лихтштайнер, но не реализовал пенальти.

Буффон попрощался с «Ювентусом»

Эта игра стала прощальной для Джанлуиджи Буффона, который провел последний матч в футболке туринского клуба. Он вышел на поле в стартовом составе, а на 63-й минуте был заменен на Карло Пинсольо.

«Ювентус» по итогам сезона стал чемпионом Италии (95 очков). «Верона», финишировав предпоследней (25 очков), отправилась в Серию B.