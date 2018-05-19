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    «Ювентус» обыграл «Верону» в прощальном матче Буффона

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    Джанлуиджи Буффон в окружении болельщиков «Ювентуса»
    На фото:Джанлуиджи Буффон в окружении болельщиков «Ювентуса»
    «Ювентус» одержал победу над «Вероной» в домашнем матче 38-го тура итальянской Серии A.

    Встреча, которая прошла в Турине, завершилась со счетом 2:1.

    «Старая синьора» вышла вперед на 49-й минуте, когда Даниэле Ругани удачно сыграл на добивании, поразив ворота с близкого расстояния.

    Спустя еще три минуты отличился Миралем Пьянич, который нанес идеальный удар со штрафного.

    Гости сократили отставание на 76-й минуте. Ромуло выполнил прострел с фланга, а Алессио Черчи в касание поразил цель.

    На 85-й минуте хороший шанс отличиться имел Штефан Лихтштайнер, но не реализовал пенальти.

    Буффон попрощался с «Ювентусом»

    Эта игра стала прощальной для Джанлуиджи Буффона, который провел последний матч в футболке туринского клуба. Он вышел на поле в стартовом составе, а на 63-й минуте был заменен на Карло Пинсольо.

    «Ювентус» по итогам сезона стал чемпионом Италии (95 очков). «Верона», финишировав предпоследней (25 очков), отправилась в Серию B.

    Испортит ли «Верона» проводы Буффона?«Ювентус» — «Верона». Прогноз и ставки на матч 38-го тура чемпионата Италии по футболу 19 мая
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