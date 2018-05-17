Гарсия: «Атлетико» — прекрасная команда, и нам нечего стыдиться этого поражения

Главный тренер «Олимпика»прокомментировал поражение от мадридского(0:3) в финальном матче Лиги Европы.

«Соперник прибавил во втором тайме. Очень жаль, что нам не повезло в моменте, когда Митроглу попал в штангу. Гол позволил бы нам вернуться в игру.

"Атлетико" — прекрасная команда, и нам нечего стыдиться этого поражения.

Пайет переживал о том, сможет ли он играть и сможет ли нормально бить по мячу. Он не усугубил травму сегодня — просто не был полностью здоров. В таких матчах иногда приходится идти на риск.

Думаю, мы заставили наших фанатов гордиться и вызвали симпатии у большой части французских болельщиков вообще. Я горжусь своими игроками в связи с этим», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

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