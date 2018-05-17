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    Гарсия: «Атлетико» — прекрасная команда, и нам нечего стыдиться этого поражения

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    Руди Гарсия
    На фото:Руди Гарсия
    Главный тренер «Олимпика» Руди Гарсия прокомментировал поражение от мадридского «Атлетико» (0:3) в финальном матче Лиги Европы.

    «Соперник прибавил во втором тайме. Очень жаль, что нам не повезло в моменте, когда Митроглу попал в штангу. Гол позволил бы нам вернуться в игру.

    "Атлетико" — прекрасная команда, и нам нечего стыдиться этого поражения.

    Пайет переживал о том, сможет ли он играть и сможет ли нормально бить по мячу. Он не усугубил травму сегодня — просто не был полностью здоров. В таких матчах иногда приходится идти на риск.

    Думаю, мы заставили наших фанатов гордиться и вызвали симпатии у большой части французских болельщиков вообще. Я горжусь своими игроками в связи с этим», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

    Руди Гарсия поделил вину за первый гол между Манданда и Ангисса пополам: «Это было 50 на 50».

    Стандартный финал«Марсель» — «Атлетико». Прогноз и ставки на финал Лиги Европы 16 мая
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