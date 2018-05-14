Назначены арбитры на стыковые матчи за право играть в РФПЛ

О назначениях на стыковые матчи сообщил официальный сайт РФС.

Стали известны имена арбитров, которые будут работать на первых и ответных стыковых матчах между клубами РФПЛ и ФНЛ за право выступать в высшем дивизионе.

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