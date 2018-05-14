Назначены арбитры на стыковые матчи за право играть в РФПЛ

О назначениях на стыковые матчи сообщил официальный сайт РФС.
17 мая
«Енисей» — «Анжи»: судья Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи Максим Гаврилин (Владимир), Алексей Воронцов (Ярославль); резервный судья Евгений Турбин (Дмитров); инспектор Сергей Фурса (Санкт-Петербург).
«Амкар» — «Тамбов»: судья Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); инспектор Игорь Синер (Омск).
20 мая
«Анжи» — «Енисей»: судья Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи Дмитрий Мосякин (Москва), Алексей Лунев (Новосибирск); резервный судья Алексей Еськов (Москва); инспектор Александр Гончар (Сочи).
«Тамбов» — «Амкар»: судья Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи Вячеслав Семёнов (Гатчина), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья Алексей Матюнин (Москва); инспектор Сергей Анохин (Москва).