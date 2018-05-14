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    Назначены арбитры на стыковые матчи за право играть в РФПЛ

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    Сергей Лапочкин
    На фото:Сергей Лапочкин
    Стали известны имена арбитров, которые будут работать на первых и ответных стыковых матчах между клубами РФПЛ и ФНЛ за право выступать в высшем дивизионе.

    О назначениях на стыковые матчи сообщил официальный сайт РФС.

    17 мая

    «Енисей» — «Анжи»: судья Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи Максим Гаврилин (Владимир), Алексей Воронцов (Ярославль); резервный судья Евгений Турбин (Дмитров); инспектор Сергей Фурса (Санкт-Петербург).

    «Амкар» — «Тамбов»: судья Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); инспектор Игорь Синер (Омск).

    20 мая

    «Анжи» — «Енисей»: судья Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи Дмитрий Мосякин (Москва), Алексей Лунев (Новосибирск); резервный судья Алексей Еськов (Москва); инспектор Александр Гончар (Сочи).

    «Тамбов» — «Амкар»: судья Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи Вячеслав Семёнов (Гатчина), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья Алексей Матюнин (Москва); инспектор Сергей Анохин (Москва).

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