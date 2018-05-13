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    «Лацио» не смог обыграть «Кротоне»

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    «Лацио» на выезде сыграл вничью с «Кротоне» в матче 37-го тура чемпионата Италии со счетом 2:2 (1:1).

    В составе «Лацио» мячи забили полузащитники Сенад Лулич и Сергей Милинкович-Савич. У «Кротоне» голы в свой актив записали нападающий Симеон Нванкво и защитник Федерико Чеккерини.

    «Лацио» набрал 72 очка и занимает четвертое место. «Кротоне» находится в зоне вылета — 34 очка и 18-е место.

    В последнем туре римляне дома примут «Интер», отстающий от «Лацио» на 3 очка. Для выхода в ЛЧ «орлам» достаточно не проиграть. Однако в случае поражения в Лигу чемпионов попадут «нерадзурри», поскольку в Италии при равенстве очков учитываются личные встречи, а в первом круге команды сыграли вничью (0:0).

    Другие результаты:

    «Болонья» — «Кьево» — 1:2
    «Верона» — «Удинезе» — 0:1
    «Торино» — СПАЛ — 2:1
    «Фиорентина» — «Кальяри» — 0:1

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