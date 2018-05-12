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    «Хоффенхайм» и «Боруссия» Д вышли в Лигу чемпионов

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    «Боруссия» — «Хоффенхайм»
    На фото:«Боруссия» — «Хоффенхайм»
    В матче заключительного 34-го тура немецкой Бундеслиги «Хоффенхайм» на своем поле победил дортмундскую «Боруссию» со счётом 3:1.

    В составе победителей голы забили нападающие Андрей Крамарич (26) и Адам Салаи (63), а также защитник Павел Кадержабек (73).

    Автором единственного гола «Боруссии» стал на 58-й минуте форвард Марко Ройс.

    «Хоффенхайм» занял третье место с 55 очками, а «Боруссия» с 55 очками же финишировала четвертой. Обе команды завоевали путевки в лигу чемпионов.

    В других матчах 34-го тура «Шальке-04», гарантировавший себе второе место, на своём поле одолел «Айнтрахт» (1:0), а чемпион Германии «Бавария» на своем поле проиграла «Штутгарту» (1:4).

    «РБ Лейпциг» на выезде разгромил «Герту» (6:2), а «Байер» дома победил «Ганновер-96» (3:1)

    В Лигу Европы пробился леверкузенский клуб, занявший пятую строчку в итоговой турнирной таблице. «РБ Лейпцигу» предстоит пройти квалификацию, чтобы пробиться в групповой этап европейского турнира.

    По итогам последнего тура «Гамбург» впервые в истории вылетел из Бундеслиги.

    Гамбургский клуб обыграл мёнхенгладбахскую «Боруссию» (2:1), но в параллельном матче «Вольфсбург» разгромил «Кёльн» (4:1), который давно потерял шансы на то, чтобы остаться в высшем дивизионе.

    Таким образом, «Гамбург» (31 очко) остался на предпоследнем месте в таблице и следующий сезон проведёт во второй Бундеслиге.

    «Гамбург» оставался единственным клубом, который играл во всех сезонах Бундеслиги со времени её создания в 1963 год.

    «Вольфсбург», финишировавший 16-м, сыграет в стыковых матчах с третьей командой из второй бундеслиги.

    Команды сыграют «всадника с головой»«Хоффенхайм» — «Боруссия Д». Прогноз и ставки на матч 34-го тура немецкого первенства по футболу 12 мая
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