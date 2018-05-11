И.о. главы РФС заявил, что у «Тосно» нет шансов выступить в еврокубках

Исполняющий обязанности президента РФСзаявил, что у, как обладателя Кубка России, нет шансов пройти процедуру лицензирования для выступления в Лиге Европы.

«К моему огромному сожалению, нет. Все сроки прошли. К тому же определённые процедуры, которые они уже точно не смогут пройти. Хочется поздравить молодой клуб, который добился такого успеха, с грандиозной победой. Хочу, чтобы "Тосно" продолжал развиваться на том же уровне и прогрессировал. Я разговаривал сейчас с клубными руководителями, и уверен, что они выстроят работу так, что когда в следующий раз команда будет претендовать на выход в один из еврокубков, то никаких организационных и финансовых вопросов насчет них не будет. Так что желаю благополучия и долгих лет жизни команде.

Прецедент с "Ростовом", когда они подали апелляцию в суд Лозанны? Вся суть в том, что "Тосно" не подавал документов на получение лицензии. "Ростову" же было отказано в ней, и он оспаривал это решение. Сейчас ситуация иная. Лучше будет, если сами руководители клуба из Ленинградской области прокомментируют мотивацию своих решений. Возможно, тогда они сами понимали, что на тот момент они не соответствуют тем требованиям, которые ставятся перед участником Лиги Европы.

Стадион здесь — не главное. Существует много требований. Прежде всего, это финансовый критерий. Так что лишь команда, занявшая шестое место в чемпионате России, попадёт в Лигу Европы», — цитирует Алаева «Спорт уик-энд».

Напомним, что в финале, который состоялся в Волгограде 9 мая, «Тосно» переиграл курский «Авангард» (2:1).