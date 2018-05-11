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    Россия не пустит Зеппельта на ЧМ-2018

    Чемпионат мира по футболу-2018 Курьезы Между тем Календарь и таблицы ЧМ-2018
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    Хайо Зеппельт
    На фото:Хайо Зеппельт
    Немецкий журналист Хайо Зеппельт не сможет посетить чемпионат мира-2018, сообщает FAZ.

    Ему отказано в получении визы, так как он входит список «нежелательных» иностранцев, которым заблокирован въезд в Россию.

    Родченков и Зеппельт — против МОК и Путина

    Напомним, что Зеппельт известен по серии документальных фильмов о допинге в российском и международном спорте, которые послужили поводом для инициации расследований WADA и Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении России.

    Это привело к последующим дисквалификациям Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и Олимпийского комитета России (ОКР), а также лишению десятков российских спортсменов медалей Олимпиад из-за нарушения антидопинговых правил.

    Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах на 12 стадионах России.

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