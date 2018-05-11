Россия не пустит Зеппельта на ЧМ-2018

Немецкий журналистне сможет посетить чемпионат мира-2018, сообщает FAZ.

Ему отказано в получении визы, так как он входит список «нежелательных» иностранцев, которым заблокирован въезд в Россию.

Родченков и Зеппельт — против МОК и Путина

Напомним, что Зеппельт известен по серии документальных фильмов о допинге в российском и международном спорте, которые послужили поводом для инициации расследований WADA и Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении России.

Это привело к последующим дисквалификациям Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и Олимпийского комитета России (ОКР), а также лишению десятков российских спортсменов медалей Олимпиад из-за нарушения антидопинговых правил.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах на 12 стадионах России.