Газизов: Будем горды, если Семак возглавит «Зенит»

Генеральный директор «Уфы»прокомментировал информацию о том, что главный тренер башкирской командыможет по завершении сезона возглавить «Зенит».

«Зенит» определится с заменой Манчини 14 мая

«По поводу Семака "Зенит" на нас не выходил. Но я не раз говорил, что если у Сергея Богдановича будет предложение от гранда, мы препятствовать не будем.

Такая опция в его контракте есть. Информация о его возможном уходе появляется довольно часто. Поэтому мы спокойно относимся к таким новостям.

Но, конечно, нам будет очень приятно, если наш тренер возглавит такой клуб. Иными словами, будем горды, если Сергей Богданович станет главным тренером "Зенита".

Никаких препятствий точно чинить не будем! Если люди так растут, прогрессируют, это надо только приветствовать», — приводит слова Газизова «Спорт-Экспресс».