ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Черчесов: Решение по Глушакову принимали не за одну минуту

    Футбол России Сборная России РФПЛ Спартак Календарь РФПЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Денис Глушаков
    На фото:Денис Глушаков
    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему полузащитник «Спартака» Денис Глушаков попал лишь в резервный список команды, в то время как хавбек «Краснодара» Юрий Газинский отправится на сбор.

    «Есть сегодняшнее состояние, есть анализ игр, которые проводит тот или иной игрок. Газинский проходил с нами сборы, был на Кубке конфедераций. Потом не вызывался, потому что не показывал определенный уровень. В последние семь матчей он вышел на тот уровень, который нас устраивает. Один игрок теряет позиции, другой возвращается. Это нормальный спортивный принцип. То же самое можно сказать про Заболотного и Дзюбу. Это нормальное явление», — сказал Черчесов «Спорт-Экспрессу».

    «Глушаков — один из лидеров раздевалки? Решение принято, обдумывали мы его не одну секунду и не одну минуту. Принимается оно не ситуативно, а исходя из наблюдений. Журналисты пишут про забитые-незабитые пенальти, а для нас это не ключевой фактор. Мы смотрим на определенный промежуток времени, как человек себя проявляет и в каком состоянии находится», — также отметил главный тренер российской сборной.

    Черчесов: Игрокам из резервного списка сделали план тренировок

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Надежды, убитые травмой
  • Прощание «Зенита» с выпавшим из-за травм из футбола игроком — в нашем обзоре прессы
    •
  • Главные матчи Великой Отечественной войны
  • Футбольные игры, от которых стынет кровь в жилах
    •
  • 11/05
    • Объявлен расширенный состав сборной России на ЧМ-2018
  • 11/05
    • ЦСКА планирует урезать зарплаты некоторым футболистам
  • 11/05
    • Дзюба войдет в окончательный список сборной России, Глушаков — в расширенный список
  • 11/05
    • И.о. главы РФС заявил, что у «Тосно» нет шансов выступить в еврокубках
  • 11/05
    • Шатов не включен в состав сборной России из-за травмы
  • 11/05
    • Стало известно, кто будет капитаном сборной России на ЧМ-2018
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    КакаКака: From hero to zeroВспоминаем карьеру Золотого мальчика «Милана»Йоан МоллоДружеский жест МоллоО странном поступке Йоана Молло Златан ИбрагимовичЧем занят шведский лев?Рассказываем, как проходит реабилитация Златана ИбрагимовичаНовый турнир начнется в сентябре 2018 годаНовинка от УЕФА. Россия может сыграть с чемпионами ЕвропыВсе о Лиге нацийКриштиану Роналду и Криштиану-младшийМногодетный отецВ семье Криштиану Роналду прибавление — опятьЭрнесто ВальвердеБезопасный вариант для «Барселоны»СМИ о тренерских перестановках в каталонском клубеАлександр КержаковОстался непревзойдённымАлександр Кержаков завершил карьеру. Каким мы его запомним?Telstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Telstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Компания adidas представила официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 годаДомашний и гостевой комплекты «Реала» на сезон-2017/18Встречаем по одежке-2. Примера и АПЛВо что и у кого будут одеваться клубы Испании и Англии в новом сезоне?
    Подробный разбор
  • Сыграно с душой: «Тосно» завоевал Кубок России
  • Реакция СМИ на финал Кубка России, прошедший на «Волгоград Арене»
    •
  • «Шахтер» взял Кубок Украины и установил рекорд
  • «Динамо» нужен новый вратарь?
    •
  • Надежды, убитые травмой
  • Прощание «Зенита» с выпавшим из-за травм из футбола игроком — в нашем обзоре прессы
    •
  • Три трофея — серые будни для одних, выход в финал — сказка для других
  • Реакция прессы на завоевание ПСЖ Кубка Франции
    •
  • Главные матчи Великой Отечественной войны
  • Футбольные игры, от которых стынет кровь в жилах
    •
  • Десять крупнейших трансферов в пяти сильнейших лигах Европы в сезоне 2017/18
  • Говорят, что успех невозможно купить, но некоторые клубы все же пробуют
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • «Виннипег» и «Вегас» не забросят много шайб в первой игре финала Запада
  • «Виннипег» — «Вегас». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 13 мая
  • 2,21
    •
  • От России и Швейцарии можно ждать результативной игры
  • Россия — Швейцария. Прогноз и ставки на матч чемпионата мира по хоккею 12 мая
  • 1,98
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 15:19
    • СМИ: «Реал» прекратил переговоры о трансфере Левандовски
  • 15:02
    • Шатов не включен в состав сборной России из-за травмы
  • 14:41
    • Стало известно, кто будет капитаном сборной России на ЧМ-2018
  • 14:18
    • Селихову предстоит перенести операцию
  • 14:09
    • «Зенит» оштрафовали за баннер в адрес Геркуса
  • 13:51
    • Черчесов: Игрокам из резервного списка сделали план тренировок
  • 13:33
    • ЦСКА планирует урезать зарплаты некоторым футболистам
  • 13:11
    • Объявлен расширенный состав сборной России на ЧМ-2018
  • 12:55
    • Семин: Этот сезон был сверхтяжелым
  • 12:16
    • Селихов пропустит чемпионат мира
  • 10:59
    • Канте – лучший игрок сезона в «Челси» по версии болельщиков
  • 10:44
    • Ранхель не отправится в Чемпионшип с «Суонси»
  • 10:33
    • Буффон провел 300-й сухой матч за «Ювентус»
  • 10:15
    • «Ливерпуль» включился в борьбу за нападающего «Бордо»
  • 10:04
    • Финн Паателайнен возглавил сборную Латвии
  • Хватит ли у ПСЖ мотивации, чтобы испортить жизнь «Ренну»?
  • ПСЖ — «Ренн». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 12 мая
    • 3,25Завтра в 22:00
  • Лишит ли «Сент-Этьен» монегасков надежд на Лигу чемпионов?
  • «Монако» — «Сент-Этьен». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 12 мая
    • 2,10Завтра в 22:00
  • Риск будет оправдан
  • «Монако» — «Сент-Этьен». Прогноз и ставки на матч 37-го тура чемпионата Франции по футболу 12 мая
    • 4,70Завтра в 22:00
  • Разнос продолжится
  • «Страсбург» — «Лион». Прогноз и ставки на матч 37-го тура чемпионата Франции 12 мая
    • 3,40Завтра в 22:00
  • 09:49
    • И.о. главы РФС заявил, что у «Тосно» нет шансов выступить в еврокубках
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус