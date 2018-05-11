Черчесов: Решение по Глушакову принимали не за одну минуту

Главный тренеробъяснил, почему полузащитникпопал лишь в резервный список команды, в то время как хавбекотправится на сбор.

«Есть сегодняшнее состояние, есть анализ игр, которые проводит тот или иной игрок. Газинский проходил с нами сборы, был на Кубке конфедераций. Потом не вызывался, потому что не показывал определенный уровень. В последние семь матчей он вышел на тот уровень, который нас устраивает. Один игрок теряет позиции, другой возвращается. Это нормальный спортивный принцип. То же самое можно сказать про Заболотного и Дзюбу. Это нормальное явление», — сказал Черчесов «Спорт-Экспрессу».

«Глушаков — один из лидеров раздевалки? Решение принято, обдумывали мы его не одну секунду и не одну минуту. Принимается оно не ситуативно, а исходя из наблюдений. Журналисты пишут про забитые-незабитые пенальти, а для нас это не ключевой фактор. Мы смотрим на определенный промежуток времени, как человек себя проявляет и в каком состоянии находится», — также отметил главный тренер российской сборной.

Черчесов: Игрокам из резервного списка сделали план тренировок