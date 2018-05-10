«Арсенал» и «Ахмат» подавали заявки на получение лицензии УЕФА

подавали заявки на получение лицензий от УЕФА.

«В положенные сроки, в независимости от нашего места в таблице, мы подали заявку на лицензирование для участия в еврокубках. Мы вчера за "Тосно" не болели из-за того, что их могут не пустить. Нам все равно, только за свою команду болеем. Мотивация у нас на каждый матч одинаковая – победить. Если попадем в еврокубки, значит мы это заслужили своей работой. Не попадем – не заслужили», — сказал «Чемпионату» гендиректор «Арсенала» Дмитрий Балашов.

О подаче «Ахматом» заявки на получение лицензии в грозненском клубе сообщили «Спорт-Экспрессу».

«Заявка была подана в срок – до 5 марта», — сказали в пресс-службе «Ахмата».

Напомним, «Тосно» выиграл Кубок России, однако не сыграет в Лиге Европы, так как не стал проходить лицензирование УЕФА. Вместо «Тосно» в еврокубках сыграет клуб, который финиширует на шестом месте, если получит лицензию УЕФА. Если шестая команда чемпионата не получит лицензию, то место в Лиге Европе достанется следующему в таблице клубу с лицензией.

Ранее стало известно, что «Рубин» также отправил заявку в УЕФА на лицензирование.