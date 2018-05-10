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    «Ахмат» подал заявку на получение лицензии УЕФА

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    Ахмед Айдамиров
    На фото:Ахмед Айдамиров
    Грозненский «Ахмат» подал заявку на лицензирование УЕФА, чтобы получить право на участие в еврокубках в сезоне-2018/19.

    «Мы в установленные сроки подали заявку на лицензирование. Шансы пройти лицензирование оцениваем как высокие», — приводит слова генерального директора Ахмеда Айдамирова официальный сайт клуба.

    Напомним, обладатель кубка России-2017/18 «Тосно» не смог своевременно пройти лицензирование и, как ожидается, не воспользуется правом на выступление в Лиге Европы.

    Это право перейдет к шестой команде по итогам чемпионата России.

    В данный момент шестую строчку турнирной таблицы занимает «Уфа», которая за тур до окончания первенства на одно очко опережает тульский «Арсенал» и на два очка «Ахмат».

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