«Ахмат» подал заявку на получение лицензии УЕФА

Грозненскийподал заявку на лицензирование УЕФА, чтобы получить право на участие в еврокубках в сезоне-2018/19.

«Мы в установленные сроки подали заявку на лицензирование. Шансы пройти лицензирование оцениваем как высокие», — приводит слова генерального директора Ахмеда Айдамирова официальный сайт клуба.

Напомним, обладатель кубка России-2017/18 «Тосно» не смог своевременно пройти лицензирование и, как ожидается, не воспользуется правом на выступление в Лиге Европы.

Это право перейдет к шестой команде по итогам чемпионата России.

В данный момент шестую строчку турнирной таблицы занимает «Уфа», которая за тур до окончания первенства на одно очко опережает тульский «Арсенал» и на два очка «Ахмат».