РФС назвал судей на матчи заключительного тура РФПЛ

Все игры пройдут в воскресенье, 13 мая, и начнутся в 14:00 по московскому времени.

«Тосно» — «Авангард» Курск. Прогноз и ставки на финальный матч Кубка России по футболу 9 мая

Неожиданный финал «Тосно» — «Авангард» Курск. Прогноз и ставки на финальный матч Кубка России по футболу 9 мая

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