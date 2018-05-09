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    «Барселона» разгромила «Вильярреал», Дембеле оформил дубль

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    В перенесенном 34-го тура чемпионата Испании «Барселона» одержала домашнюю победу над «Вильярреалом» — 5:1.

    Каталонцы открыли счет в матче 11-го тура. Дембеле с мячом прошёл к линии штрафной и сильно пробил в левый угол. Асенхо в прыжке отразил удар, но на добивание моментально успел Коутиньо, с нескольких метров вколотивший мяч в сетку.

    Спустя пять минут Динь отлично открылся на грани офсайда, получил мяч от Иньесты, ворвался в штрафную и покатил вдоль ворот на Паулиньо, который переправил мяч в пустой угол.

    На 45-й минуте Андрес Иньеста получил мяч перед штрафной и выполнил мягкую навесную передачу вперёд, а Лионель Месси в касание внутренней стороной левой стопы с лёта направил мяч в дальний угол мимо голкипера.

    Отквитать один мяч гостям удалось на 54-й минуте. Форнальс принял мяч в штрафной после передачи Бакки слева и пробил в правый угол, но попал в стоявшего у 11-метровой отметки Сансоне, от которого мяч срикошетил в противоположную сторону и влетел в сетку.

    На 87-й минуте Ракитич из правой части штрафной прострелил вдоль ворот «Вильярреала», а Усман Дембеле на дальней штанге ускорился и замкнул передачу.

    На третьей компенсированной минуте Дембеле рванул вперёд по центру поля, добежал до штрафной и красиво перебросил вратаря.

    После этого матча «Барселона» с 90 очками возглавляет таблицу, а «Вильярреал» с 57 очками на 6-м месте.

    Чемпионат Испании. 34-й тур
    «Барселона» — «Вильярреал» — 5:1 (3:0)
    Голы: Филиппе Коутинью, 11 (1:0). Паулинью, 16 (2:0). Месси, 45 (3:0). Сансоне, 54 (3:1). Дембеле, 87 (4:1). Дембеле, 90+3 (5:1). «Барселона»: Силлессен, Семеду, Пике (Мина, 80), Фермален, Динь, Паулинью, Бускетс (Ракитич, 65), Иньеста (Луис Суарес, 61), Дембеле, Месси, Филиппе Коутинью.«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Марио Гаспар, Виктор Руис, Альваро Гонсалес, Хауме, Самуэль Кастильехо, Тригерос (Фуэго, 57), Эрнандес, Пабло Форнальс, Черышев (Сансоне, 46), Бакка (Энес Унал, 70).Предупреждения: Виктор Руис, 44. Фуэго, 72. Марио Гаспар, 82.
    Без сюрпризов«Барселона» — «Вильярреал». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 9 мая
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