«Барселона» разгромила «Вильярреал», Дембеле оформил дубль

В перенесенном 34-го тура чемпионата Испанииодержала домашнюю победу над— 5:1.

Каталонцы открыли счет в матче 11-го тура. Дембеле с мячом прошёл к линии штрафной и сильно пробил в левый угол. Асенхо в прыжке отразил удар, но на добивание моментально успел Коутиньо, с нескольких метров вколотивший мяч в сетку.

Спустя пять минут Динь отлично открылся на грани офсайда, получил мяч от Иньесты, ворвался в штрафную и покатил вдоль ворот на Паулиньо, который переправил мяч в пустой угол.

На 45-й минуте Андрес Иньеста получил мяч перед штрафной и выполнил мягкую навесную передачу вперёд, а Лионель Месси в касание внутренней стороной левой стопы с лёта направил мяч в дальний угол мимо голкипера.

Отквитать один мяч гостям удалось на 54-й минуте. Форнальс принял мяч в штрафной после передачи Бакки слева и пробил в правый угол, но попал в стоявшего у 11-метровой отметки Сансоне, от которого мяч срикошетил в противоположную сторону и влетел в сетку.

На 87-й минуте Ракитич из правой части штрафной прострелил вдоль ворот «Вильярреала», а Усман Дембеле на дальней штанге ускорился и замкнул передачу.

На третьей компенсированной минуте Дембеле рванул вперёд по центру поля, добежал до штрафной и красиво перебросил вратаря.

После этого матча «Барселона» с 90 очками возглавляет таблицу, а «Вильярреал» с 57 очками на 6-м месте.