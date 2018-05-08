«Леванте» крупно обыграл «Леганес»

В матче 36-го тура испанской Примерыпринимал

Гости одержали крупную победу со счетом 3:0.

Три очка «Леванте» принесли голы Хосе Моралеса, Эниса Барди и Коке. Отметим, что два из трех мячей гости забили в большинстве — на 57-й минуте встречи был удален Хосеба Сальдуа.

После этого матча у «Леганеса» осталось 40 очков, команда занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Леванте», набрав 43 очка, поднялся на 16-ю строчку.