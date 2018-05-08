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    «Леванте» крупно обыграл «Леганес»

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    «Леганес» — «Леванте»
    На фото:«Леганес» — «Леванте»
    В матче 36-го тура испанской Примеры «Леганес» принимал «Леванте».

    Гости одержали крупную победу со счетом 3:0.

    Три очка «Леванте» принесли голы Хосе Моралеса, Эниса Барди и Коке. Отметим, что два из трех мячей гости забили в большинстве — на 57-й минуте встречи был удален Хосеба Сальдуа.

    После этого матча у «Леганеса» осталось 40 очков, команда занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Леванте», набрав 43 очка, поднялся на 16-ю строчку.

    Чемпионат Испании. 36-й тур
    «Леганес» — «Леванте» — 0:3 (0:0)
    Голы: Моралес, 55 (0:1). Барди, 59 (0:2). Коке, 77 (0:3). «Леганес»: Чампанье, Сиовас, Сальдуа, Бустинса, Рико, Рубен Перес (Брашанац, 56), Херард Гумбау, Эрасо, Амрабат (Омар, 64), Эль-Жар (Мантовани, 83), Бовю.«Леванте»: Ойер Оласабаль, Луна, Коке, Постиго, Чема, Кампанья, Моралес (Рохер, 71), Барди (Аль-Муваллад, 80), Лерма, Хасон (Рочина, 68), Боатенг.Предупреждения: Рубен Перес, 19. Хасон, 35. Амрабат, 40. Бустинса, 61. Рико, 74. Омар, 79. Удаление: Сальдуа (Леганес), 57.
    Когда задачи на сезон выполнены«Леганес» — «Леванте». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 7 мая
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