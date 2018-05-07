«Рубин» и «Уфа» разошлись миром

В Казани состоялся матч 29-го тура чемпионата России между

Встреча завершилась безголевой ничьей — 0:0.

Отметим, что этот матч стал трехсотым в составе «Рубина» для Гекдениза Карадениза, который завершит карьеру по окончании сезона.

Перед последним туром у «Рубина» — 37 очков и 11-е место в турнирной таблице. У «Уфы» — 40 очков и 6-я позиция.