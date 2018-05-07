«Рубин» и «Уфа» разошлись миром

Встреча завершилась безголевой ничьей — 0:0.
Отметим, что этот матч стал трехсотым в составе «Рубина» для Гекдениза Карадениза, который завершит карьеру по окончании сезона.
Перед последним туром у «Рубина» — 37 очков и 11-е место в турнирной таблице. У «Уфы» — 40 очков и 6-я позиция.
Чемпионат России. 29-й тур
«Рубин» (Казань) – «Уфа» – 0:0
«Рубин»: Джанаев, Кузьмин, Камболов, Сесар Навас, Гранат, Кудряшов, Подберезкин (Гекдениз, 59), Нобоа, Коновалов, Азмун, Попов.«Уфа»: Беленов, Стоцкий, Никитин, Живоглядов (Аликин, 76), Неделчару, Йокич, Пауревич, Салатич, Обляков, Сысуев (Кротов, 83), Игбун.Предупреждения: Кузьмин, 54. Кудряшов, 57. Стоцкий, 60.