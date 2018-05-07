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    «Рубин» и «Уфа» разошлись миром

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    «Рубин» — «Уфа»
    На фото:«Рубин» — «Уфа»
    В Казани состоялся матч 29-го тура чемпионата России между «Рубином» и «Уфой».

    Встреча завершилась безголевой ничьей — 0:0.

    Отметим, что этот матч стал трехсотым в составе «Рубина» для Гекдениза Карадениза, который завершит карьеру по окончании сезона.

    Перед последним туром у «Рубина» — 37 очков и 11-е место в турнирной таблице. У «Уфы» — 40 очков и 6-я позиция.

    Чемпионат России. 29-й тур
    «Рубин» (Казань) – «Уфа» – 0:0
    «Рубин»: Джанаев, Кузьмин, Камболов, Сесар Навас, Гранат, Кудряшов, Подберезкин (Гекдениз, 59), Нобоа, Коновалов, Азмун, Попов.«Уфа»: Беленов, Стоцкий, Никитин, Живоглядов (Аликин, 76), Неделчару, Йокич, Пауревич, Салатич, Обляков, Сысуев (Кротов, 83), Игбун.Предупреждения: Кузьмин, 54. Кудряшов, 57. Стоцкий, 60.
    Порадуют ли команды болельщиков забитыми мячами?«Рубин» — «Уфа». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 7 мая
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