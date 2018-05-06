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    Гончаренко: У Кучаева наверняка повреждение крестообразной связки

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    Виктор Гончаренко
    На фото:Виктор Гончаренко
    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями после победы в матче 29-го тура премьер-лиги над «Арсеналом» (6:0).

    «Не могу сказать, что мы контролировали игру в первом тайме. Проводили острые быстрые атаки, но в центре поля моментами у "Арсенала" было преимущество, что мне не нравилось.

    Но главное, мы быстро и эффективно атаковали, ярко сыграли наши нападающие. Играли для болельщиков, поле отличное, погода отличная, антураж прекрасный.

    Что с Кучаевым? К сожалению, это наверняка повреждение крестообразной связки.

    Дзагоев был готов и сегодня, просто не стали им рисковать. У Вернблума ситуация 50 на 50. Вернется Леша Березуцкий. На одну игру у нас наберется 14-15 игроков, что для нас отличная цифра.

    Вопрос про Чалова и сборную не по адресу. Может, весной ему более удобно играть. Но молодым всегда свойственна нестабильность. Если он находится на пике формы, тогда все сходится и голы приходят», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

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