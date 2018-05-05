«Атлетик» дома разобрался с «Бетисом»

Развязка поединка состоялась во втором тайме: на 76-й минуте хозяев поля вывел вперед Муньяин, а перед финальным свистком преимущество «Атлетика» удвоил Адурис.
После этой победы «Атлетик» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 43 очка. «Бетис» остается пятым, набрав 59 очков.
Чемпионат Испании. 36-й тур
«Атлетик» Б — «Бетис» 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 — 76 Муньяин, 2:0 — 90 Адурис«Атлетик»: Аррисабалага, Мартинес, Йерай Альварес, Саборит (Кордоба, 73), Иньиго Лекуэ, Иньяки Уильямс, Микель Рико, Муниаин (Сусаета, 83), Беньят (Итурраспе, 62), Нуньес, Адурис«Бетис»: Лопес Галистео, Бартра, Фирпо (Камараса, 20), Дурмиси, Амат, Гарсия, Фабиан Руис, Санчес (Будебуз, 74), Тельо, Санабрия (Рубен Кастро, 63), МоронПредупреждения: Бартра (28), Гарсия (90)