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    Арустамян: «Краснодар» интересуется Беленовым, Стоцким и Соу

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    Андрей Беленов
    На фото:Андрей Беленов
    Телекомментатор Нобель Арустамян поделился информацией о трансферных планах «Краснодара».

    «Летом в "Краснодаре" будет серьёзная перестройка и обновление состава. Кого собирается купить "Краснодар"? Безусловно, это вратарь.

    Сейчас идут разговоры о том, что команда готова рассмотреть вариант с приглашением голкипера "Уфы" Беленова. Но главная проблема – это сумма, которую хочет "Уфа" за своего голкипера.

    Такая же ситуация с другим футболистом "Уфы" – Стоцким, который давно симпатичен "Краснодару", и летом будут очередные попытки его приобрести. Но вся проблема в том, что клубы далеки от соглашения по сумме.

    Также есть вариант, при котором "Краснодар" рассмотрит ещё одного опорного полузащитника в команду – это хавбек "Динамо" Самба Соу.

    Здесь проблема в другом: Соу слишком часто получает травмы, это смущает "Краснодар". Вполне возможно, из-за своей травматичности Соу лишится приглашения от клуба.

    Главная история — вокруг центральных защитников, которых хочет "Краснодар". Клуб готов купить двух серьёзных игроков в эту зону.

    Один из самых интересных игроков на рынке — Дуйе Чалета-Цар из "Ред Булл Зальцбург", правда, стоит он довольно дорого — 15 млн евро, поэтому вряд ли "Краснодар" вступит в переговоры, хотя рассматривал этот вариант.

    Чалета-Цар интересен и другим российским командам, в частности "Спартаку". Но опять-таки всех пугает цена за хорватского игрока.

    Другая важная тема — атака. Смолов, скорее всего, покинет команду летом, но не знаю, куда он уедет.

    "Краснодар" постарается выкупить Олега Шатова у "Зенита", также рассматриваются варианты с другими игроками, но пока без конкретных фамилий», – сказал Арустамян в своей программе «Секретные материалы».

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