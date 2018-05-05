Арустамян: «Краснодар» интересуется Беленовым, Стоцким и Соу

Телекомментатор Нобель Арустамян поделился информацией о трансферных планах «Краснодара».

«Летом в "Краснодаре" будет серьёзная перестройка и обновление состава. Кого собирается купить "Краснодар"? Безусловно, это вратарь.

Сейчас идут разговоры о том, что команда готова рассмотреть вариант с приглашением голкипера "Уфы" Беленова. Но главная проблема – это сумма, которую хочет "Уфа" за своего голкипера.

Такая же ситуация с другим футболистом "Уфы" – Стоцким, который давно симпатичен "Краснодару", и летом будут очередные попытки его приобрести. Но вся проблема в том, что клубы далеки от соглашения по сумме.

Также есть вариант, при котором "Краснодар" рассмотрит ещё одного опорного полузащитника в команду – это хавбек "Динамо" Самба Соу.

Здесь проблема в другом: Соу слишком часто получает травмы, это смущает "Краснодар". Вполне возможно, из-за своей травматичности Соу лишится приглашения от клуба.

Главная история — вокруг центральных защитников, которых хочет "Краснодар". Клуб готов купить двух серьёзных игроков в эту зону.

Один из самых интересных игроков на рынке — Дуйе Чалета-Цар из "Ред Булл Зальцбург", правда, стоит он довольно дорого — 15 млн евро, поэтому вряд ли "Краснодар" вступит в переговоры, хотя рассматривал этот вариант.

Чалета-Цар интересен и другим российским командам, в частности "Спартаку". Но опять-таки всех пугает цена за хорватского игрока.

Другая важная тема — атака. Смолов, скорее всего, покинет команду летом, но не знаю, куда он уедет.

"Краснодар" постарается выкупить Олега Шатова у "Зенита", также рассматриваются варианты с другими игроками, но пока без конкретных фамилий», – сказал Арустамян в своей программе «Секретные материалы».