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    Примера. «Эль класико», «Атлетико» примет «Эспаньол», «Валенсия» в Вильярреале

    Обзор матчей 36-го тура испанской Примеры

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    «Барселона» — «Реал»
    «Барселона» — «Реал»
    uefa.com
    С 4 по 7 мая в Испании пройдут матчи 34-го тура национального чемпионата по футболу

    «Севилья» – «Реал Сосьедад» 1:0

    В матче 36-го тура чемпионата Испании «Севилья» на своем поле обыграла «Реал Сосьедад» со счетом 1:0.

    Единственный мяч с пенальти на 47-й минуте забил полузащитник Эвер Банега.

    «Севилья» набрала 51 очко и на данный момент занимает седьмое место, которое позволяет сыграть в квалификации Лиги Европы в следующем сезоне. У «Реал Сосьедада» 46 очков и десятая позиция.

    Чемпионат Испании. 36-й тур
    «Севилья» — «Реал Сосьедад» — 1:0 (0:0)
    Гол: Банега, 47 — с пенальти.«Севилья»: Сория, Меркадо, Лаюн, Эскудеро, Лангле, Банега, Н`Зонзи, Сарабия (Васкес, 88), Меса (Гайс, 79), Нолито (Корреа, 70), Рамирес.«Реал Сосьедад»: Мойя, Навас, де ла Белья (Родригес, 89), Льоренте, Одриосола, Каналес, Сурутуса, Ильярраменди, Янузай (Хуанми, 68), Виллиан Жозе, Оярсабаль (Баутиста, 81).Предупреждения: Лаюн, 32. Сурутуса, 54. Банега, 71. Сарабия, 87. Меркадо, 90+3. Виллиан Жозе, 90+5.

    «Жирона» – «Эйбар»

    5 мая, 14:00 мск

    «Атлетик» Б – «Бетис»

    5 мая, 17:15 мск

    «Сельта» – «Депортиво»

    5 мая, 19:30 мск

    «Вильярреал» – «Валенсия»

    5 мая, 21:45 мск

    «Малага» – «Алавес»

    6 мая, 13:00 мск

    «Атлетико» М – «Эспаньол»

    6 мая, 17:15 мск

    «Лас-Пальмас» – «Хетафе»

    6 мая, 19:30 мск

    «Барселона» – «Реал Мадрид»

    6 мая, 21:45 мск

    «Леганес» – «Леванте»

    7 мая, 22:00 мск

    Выиграет ли «Барселона» последнее «класико» Иньесты?«Барселона» — «Реал». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 6 мая
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