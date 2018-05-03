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    Семь игроков «Тосно» потребовали у руководства погасить перед ними задолженности

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    «Тосно»
    На фото:«Тосно»
    Cемь футболистов «Тосно» обратились к руководству клуба с требованием погасить перед ними задолженности, сообщает «Чемпионат».

    Это Вагиз Галиулин, Сергей Сухарев, Андрей Буйволов, Рустем Мухаметшин, Василий Лукичев, Максим Палиенко. Если игроки не получат денег в течение ближайших дней, то у них будет право передать заявления в палату по разрешению споров.

    «Тосно» столкнулся с финансовыми проблемами и находится в зоне вылета из РФПЛ за два тура до завершения сезона.

    Команда пробилась в финал Кубка России и получит шанс выступить в групповом этапе Лиги Европы в случае победы над «Авангардам». Однако тосненцам будет тяжело успешно пройти процедуру лицензирования УЕФА.

    Ранее президент РФПЛ Сергей Прядкин подчеркнул, что лига готова всячески помогать «Тосно» и «Авангарду».

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