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    Матч «Локомотив» — «Зенит» не покажут по общедоступному телевидению

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    «Локомотив» — «Зенит»
    На фото:«Локомотив» — «Зенит»
    Центральный матч 29-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Зенит» не покажут по общедоступному телевидению.

    Встреча пройдет в субботу, 5 мая, и начнется в 16.30 по московскому времени.

    В это время по каналу «Матч ТВ», который является основным вещателем матчей РФПЛ, покажут программу «Вэлкам ту Раша» (начало — в 16.25), а затем матч Единой лиги ВТБ ЦСКА — «Зенит» (16.55).

    Отметим, что в предстоящей встрече 29-го тура железнодорожники в случае победы станут чемпионами. Питерцам для попадания в зону Лиги чемпионов также необходима победа — пока команда идет на четвертом месте, отставая от ЦСКА на 2 очка.

    Оформит ли «Локо» чемпионство в матче с «Зенитом»?«Локомотив» — «Зенит». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 6 мая
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