Матч «Локомотив» — «Зенит» не покажут по общедоступному телевидению

Центральный матч 29-го тура чемпионата Россиине покажут по общедоступному телевидению.

Встреча пройдет в субботу, 5 мая, и начнется в 16.30 по московскому времени.

В это время по каналу «Матч ТВ», который является основным вещателем матчей РФПЛ, покажут программу «Вэлкам ту Раша» (начало — в 16.25), а затем матч Единой лиги ВТБ ЦСКА — «Зенит» (16.55).

Отметим, что в предстоящей встрече 29-го тура железнодорожники в случае победы станут чемпионами. Питерцам для попадания в зону Лиги чемпионов также необходима победа — пока команда идет на четвертом месте, отставая от ЦСКА на 2 очка.