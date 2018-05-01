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    28-й тур РФПЛ стал лучшим по посещаемости за последние пять лет

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    Больше всех зрителей побывало на матче «Зенит» — ЦСКА
    На фото:Больше всех зрителей побывало на матче «Зенит» — ЦСКА
    Матчи завершившегося 28-го тура российской Премьер-лиги посетили 151 961 болельщик, сообщает официальный сайт турнира.

    Это лучший результат с сезона-2012/13, когда был установлен рекорд посещаемости РФПЛ. Тогда на игры 25-го тура пришли 170 804 болельщика.

    Больше всех зрителей в 28 туре нынешнего сезона побывало на матче «Зенит» — ЦСКА в Санкт-Петербурге (51 328). Второй по посещаемости стала игра «Краснодар» — «Локомотив» (34 055), третьей – «Ростов» — «Тосно» (22 456).

    Всего на матчах РФПЛ в нынешнем сезоне побывало 2 980 944 зрителя. В среднем это 13 308 на игре. Среди клубов больше всех зрителей в среднем посещают домашние матча с участием «Зенита» — 43 801. Второй по этому показателю «Спартак» (28 839), третий – «Краснодар» (24 388).

    Полный список средней посещаемости домашних матче команд РФПЛ в нынешнем сезоне выглядит следующим образом:

    1. «Зенит» — 43 801
    2. «Спартак» — 28 839
    3. «Краснодар» — 24 388
    4. «Ахмат» — 15 171
    5. ЦСКА — 14 604
    6. «Локомотив» — 11 751
    7. «Арсенал» — 11 480
    8. «Ростов» — 10 962
    9. «Рубин» — 8582
    10. «Урал» — 7241
    11. «СКА-Хабаровск» — 7004
    12. «Динамо» — 6795
    13. «Уфа» — 6651
    14. «Анжи» — 6060
    15. «Тосно» — 5671
    16. «Амкар» – 5457

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