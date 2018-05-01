28-й тур РФПЛ стал лучшим по посещаемости за последние пять лет

Больше всех зрителей побывало на матче «Зенит» — ЦСКА

Матчи завершившегося 28-го тура российской Премьер-лиги посетили сообщает официальный сайт турнира.

Это лучший результат с сезона-2012/13, когда был установлен рекорд посещаемости РФПЛ. Тогда на игры 25-го тура пришли 170 804 болельщика.

Больше всех зрителей в 28 туре нынешнего сезона побывало на матче «Зенит» — ЦСКА в Санкт-Петербурге (51 328). Второй по посещаемости стала игра «Краснодар» — «Локомотив» (34 055), третьей – «Ростов» — «Тосно» (22 456).

Всего на матчах РФПЛ в нынешнем сезоне побывало 2 980 944 зрителя. В среднем это 13 308 на игре. Среди клубов больше всех зрителей в среднем посещают домашние матча с участием «Зенита» — 43 801. Второй по этому показателю «Спартак» (28 839), третий – «Краснодар» (24 388).

Полный список средней посещаемости домашних матче команд РФПЛ в нынешнем сезоне выглядит следующим образом:

1. «Зенит» — 43 801

2. «Спартак» — 28 839

3. «Краснодар» — 24 388

4. «Ахмат» — 15 171

5. ЦСКА — 14 604

6. «Локомотив» — 11 751

7. «Арсенал» — 11 480

8. «Ростов» — 10 962

9. «Рубин» — 8582

10. «Урал» — 7241

11. «СКА-Хабаровск» — 7004

12. «Динамо» — 6795

13. «Уфа» — 6651

14. «Анжи» — 6060

15. «Тосно» — 5671

16. «Амкар» – 5457