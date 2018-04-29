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    «Манчестер Юнайтед» вырвал победу у «Арсенала»

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    В матче 36-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» одержал домашнюю победу над «Арсеналом» — 2:1.

    Счет на 16-й минуте открыли хозяева. Лукаку сделал подачу на дальнюю штангу на свободного Санчеса, удар которого пришёлся в штангу, а после отскока мяч достал Полю Погба, который расстрелял девятку ворот.

    «Канониры» отыгрались на 51-й минуте Генрих Мхитарян подбежал к чужой штрафной и здорово пробил в дальний нижний угол, де Хеа сыграл очень неуверенно.

    Победный мяч был забит на первой добавленной минуте. Эшли Янг в атаке вторым темпом сделал подачу на дальнюю штангу, где Джака проиграл борьбу Феллайни, не помешав Маруану подправить мяч в ближний угол ворот.

    После этого матча «МЮ» с 77 чоками на 2-м месте, а «Арсенал» на 6-м месте — 57 очков.

    В «Театре» будет бойкое представление«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». Прогноз и ставки на матч 36-го тура английской Премьер-лиги 29 апреля
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