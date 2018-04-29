«Спартак» в Перми одолел «Амкар»

Пермскийна своем поле уступил московскомусо счетом 0:2 (0:1) в матче 28-го тура российской Премьер-лиги.

На 8-й минуте игры счёт открыл итальянский защитник Сальваторе Бокетти, который после навеса от Лукаса Фернандо головой вколотил мяч в ворота «Амкара».

На 81-й минуте «Спартак» провел второй мяч. Пашалич скидывал мяч вдоль ворот, Нигматуллин в борьбе с Промесом неудачно выбил мяч и Софьян Ханни отправил его в незащищенные ворота.

«Спартак» набрал 53 очка и на данный момент занимает второе место в чемпионате России. У «Амкара» 31 очко и 14-е место.