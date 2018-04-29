«Спартак» в Перми одолел «Амкар»

На 8-й минуте игры счёт открыл итальянский защитник Сальваторе Бокетти, который после навеса от Лукаса Фернандо головой вколотил мяч в ворота «Амкара».
На 81-й минуте «Спартак» провел второй мяч. Пашалич скидывал мяч вдоль ворот, Нигматуллин в борьбе с Промесом неудачно выбил мяч и Софьян Ханни отправил его в незащищенные ворота.
«Спартак» набрал 53 очка и на данный момент занимает второе место в чемпионате России. У «Амкара» 31 очко и 14-е место.
Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур
«Амкар» (Пермь) – «Спартак» (Москва) – 0:2 (0:1)
Голы: Боккетти, 8 — угловой (0:1). Ханни, 81 (0:2).«Амкар»: Нигматуллин, Милькович, Сиваков, Занев, Белоруков, Идову, Эззатоллахи (Костюков, 64), Рязанцев (Форбс, 72), Гащенков, Бодул (Оланаре, 63), Комолов.«Спартак»: Селихов, Ещенко, Кутепов, Боккетти, Максимович (Пашалич, 46), Мельгарехо, Фернанду, Тимофеев, Зобнин, Зе Луиш (Ханни, 41), Промес.Предупреждения: Тимофеев, 28. Комолов, 31. Боккетти, 31. Эззатоллахи, 42. Сиваков, 43.