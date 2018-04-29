ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Спартак» в Перми одолел «Амкар»

    РФПЛ Футбол России Амкар Спартак Календарь РФПЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Пермский «Амкар» на своем поле уступил московскому «Спартаку» со счетом 0:2 (0:1) в матче 28-го тура российской Премьер-лиги.

    На 8-й минуте игры счёт открыл итальянский защитник Сальваторе Бокетти, который после навеса от Лукаса Фернандо головой вколотил мяч в ворота «Амкара».

    На 81-й минуте «Спартак» провел второй мяч. Пашалич скидывал мяч вдоль ворот, Нигматуллин в борьбе с Промесом неудачно выбил мяч и Софьян Ханни отправил его в незащищенные ворота.

    «Спартак» набрал 53 очка и на данный момент занимает второе место в чемпионате России. У «Амкара» 31 очко и 14-е место.

    Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур
    «Амкар» (Пермь) – «Спартак» (Москва) – 0:2 (0:1)
    Голы: Боккетти, 8 — угловой (0:1). Ханни, 81 (0:2).«Амкар»: Нигматуллин, Милькович, Сиваков, Занев, Белоруков, Идову, Эззатоллахи (Костюков, 64), Рязанцев (Форбс, 72), Гащенков, Бодул (Оланаре, 63), Комолов.«Спартак»: Селихов, Ещенко, Кутепов, Боккетти, Максимович (Пашалич, 46), Мельгарехо, Фернанду, Тимофеев, Зобнин, Зе Луиш (Ханни, 41), Промес.Предупреждения: Тимофеев, 28. Комолов, 31. Боккетти, 31. Эззатоллахи, 42. Сиваков, 43.
    Непростой вояж «Спартака» на «Звезду»«Амкар» — «Спартак». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 29 апреля
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • РФПЛ. «Спартак» одолел «Амкар», «Зенит» примет ЦСКА, «Локо» в гостях у «Краснодара».
  • Обзор матчей 28-го тура российской Премьер-лиги
    •
  • Защиты чемпионства не будет: вернулся привычный «Спартак»
  • Реакция прессы на поражение красно-белых в матче с «Ахматом»
    •
  • 29/04
    • «Зенит» и ЦСКА назвали стартовые составы
  • 29/04
    • «Локомотиву» нужен Балотелли
  • 29/04
    • «Краснодар» готов заплатить за Миранчука 8 миллионов евро
  • 29/04
    • «Молодежка» «Краснодара» обыграла «Локомотив»
  • 29/04
    • Зе Луиш и Промес выйдут в стартовом составе «Спартака» на матч с «Амкаром»
  • 28/04
    • Агентство спортивного маркетинга предложило 11 млрд рублей за права на показ РФПЛ
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Шейк ТиотеНастоящий боец. Футбольный мир шокирован смертью ТиотеПолузащитник сборной Кот-д’Ивуара ушел из жизни в возрасте 30 летДжанлуиджи ДоннаруммаВ окружении медных трубДжанлуиджи Доннарумма может перейти в «Реал». Насколько он хорош?«Спартак» празднует победу в Суперкубке«Спартак» празднует победу в СуперкубкеРадость красно-белых после победы над «Локомотивом» в матче за Суперкубок. Лучше фотоКакаКака: From hero to zeroВспоминаем карьеру Золотого мальчика «Милана»Футболисты «Спартака»Кручу-верчу, изменить хочу. В РФПЛ будет новый лимитПресса и комментарии о новой инициативе по лимиту на легионеровФрагмент матча«Ты много говоришь, но мало двигаешься». Страсти в МанчестереМанчестерское дерби на «Олд Траффорд» закончилось дракойПрезентация новой формыНовое платье королейИзучаем новую форму «Спартака» на сезон 2017/18Эрнесто ВальвердеБезопасный вариант для «Барселоны»СМИ о тренерских перестановках в каталонском клубеКриштиану Роналду и Лионель МессиКриРо снова лучший. Португалец опередил МессиРеакция СМИ на итоги вручения наград ФИФА
    Подробный разбор
  • Эмери: отпуск перед неизвестностью
  • Реакция прессы на уход Унаи Эмери из ПСЖ
    •
  • Он и есть футбол. Иньеста уходит
  • Обзор СМИ и комментарии после непростого решения капитана «Барселоны»
  • Привычная наивность «Арсенала», из-за которой уходит Венгер
  • Реакция прессы на матч «Арсенал» — «Атлетико»
    •
  • Упс-Чемберлен. Кто из звезд «сломался» перед ЧМ-2018
  • Окслейд-Чемберлен, Боатенг, Кокорин и другие звезды, которые пропустят или рискуют пропустить ЧМ-2018
    •
  • «Реал» — террористы Европы
  • Реакция прессы на матч «Бавария» — «Реал»
    •
  • Прощай, Бейл. Асенсио уничтожил «Баварию» и своего партнера по команде
  • Пять ключевых моментов игры на «Альянц Арене»
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. Битва за Лигу Европы на «Колозеум Альфонсо Перес»
  • Прогнозы и ставки на футбол 29 апреля
  • 5,39
    •
  • В «Театре» будет бойкое представление
  • «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». Прогноз и ставки на матч 36-го тура английской Премьер-лиги 29 апреля
  • 1,89
    •
    Футбол. Лента новостей
  • РФПЛ. «Спартак» одолел «Амкар», «Зенит» примет ЦСКА, «Локо» в гостях у «Краснодара».
  • Обзор матчей 28-го тура российской Премьер-лиги
    • 16:08
  • 15:45
    • «Зенит» и ЦСКА назвали стартовые составы
  • Примера. «Реал» обыграл «Леганес», «Барселона» в гостях у «Депортиво»
  • Обзор матчей 35-го тура испанской Примеры
    • 15:29
  • 15:25
    • «Жирона» в большинстве не смогла обыграть «Хетафе»
  • 15:15
    • Штиндль пропустит ЧМ-2018 из-за травмы
  • 14:55
    • Чакыр рассудит «Реал» и «Баварию» в ответном матче Лиги чемпионов
  • 14:10
    • «Молодежка» «Краснодара» обыграла «Локомотив»
  • 13:51
    • Десайи назвал Бразилию, Аргентину и Германию фаворитами ЧМ-2018
  • 13:36
    • «Кьево» уволил главного тренера
  • 13:19
    • Аджоев считает победу над «Анжи» заслуженной
  • 13:07
    • Зе Луиш и Промес выйдут в стартовом составе «Спартака» на матч с «Амкаром»
  • 12:36
    • Анчелотти отказался возглавить сборную Италии
  • 12:18
    • Венгер около месяца будет раздумывать о своем будущем
  • Третий наставник за сезон. «Севилья» сменила Монтеллу на Капарроса
  • СМИ – о тренерских перестановках в андалузском клубе
    • 11:36
  • 10:53
    • Полетанович: Матч с «Ростовом» для «Тосно» как финал
  • 10:44
    • ЦСКА необходимо побеждать «Зенит», заявил Фернандес
  • 10:04
    • Бушуев стал помощником Кержакова в сборной России U-17
  • Выездной ужас «шершней» продолжится
  • «Тоттенхэм» — «Уотфорд». Прогноз и ставки на матч 36-го тура английской Премьер-лиги 30 апреля
    • 1,75Завтра в 22:00
  • «Движуха» припадет на второй тайм
  • «Бетис» — «Малага». Прогноз и ставки на матч 35-го тура чемпионата Испании по футболу 30 апреля
    • 2,10Завтра в 22:00
  • 09:53
    • Зидан: Не хочу, чтобы Бейл и Бензема ушли из «Реала»
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус