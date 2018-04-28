«Ницца» сыграла вничью со «Страсбургом»

В матче 35-го тура французской Лиги 1на своем поле сыграл вничью с— 1:1.

Счет в матче на 21-й минуте открыл алжирский нападающий хозяев Идрисс Саади. Но на 59-й минуте Марио Баллотелли реализовал пенальти и сравнял счет в матче.

«Ницца» с 51 очком на 6-м месте, а «Страсбург» на 16-м месте — 35 очков.

В другом матче 35-го тура «Монако» дома разошелся миром с «Амьеном» — 0:0.

Команды заканчивали матч вдесятером — по прямой красной карточке в компенсированное время получили нападающий монегасков Адама Дьякаби и защитник гостей Принс-Десир Гуано.

В других поединках 35-го тура «Лилль» на своём поле победил «Метц» (3:1), «Бордо» дома одолел «Дижон» (3:1), а «Кан» на выезде уступил «Труа» (1:3).

Напомним, «Пари Сен-Жермен» досрочно выиграл чемпионат в 33-м туре. Этот титул стал для парижского клуба пятым за последние шесть лет.