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    «Ницца» сыграла вничью со «Страсбургом»

    Лига 1 Футбол Франции Страсбург Ницца Календарь Лиги 1
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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    В матче 35-го тура французской Лиги 1 «Страсбург» на своем поле сыграл вничью с «Ниццей» — 1:1.

    Счет в матче на 21-й минуте открыл алжирский нападающий хозяев Идрисс Саади. Но на 59-й минуте Марио Баллотелли реализовал пенальти и сравнял счет в матче.

    «Ницца» с 51 очком на 6-м месте, а «Страсбург» на 16-м месте — 35 очков.

    В другом матче 35-го тура «Монако» дома разошелся миром с «Амьеном» — 0:0.

    Команды заканчивали матч вдесятером — по прямой красной карточке в компенсированное время получили нападающий монегасков Адама Дьякаби и защитник гостей Принс-Десир Гуано.

    В других поединках 35-го тура «Лилль» на своём поле победил «Метц» (3:1), «Бордо» дома одолел «Дижон» (3:1), а «Кан» на выезде уступил «Труа» (1:3).

    Напомним, «Пари Сен-Жермен» досрочно выиграл чемпионат в 33-м туре. Этот титул стал для парижского клуба пятым за последние шесть лет.

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