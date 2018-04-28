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    Скрипченко: Чтобы выигрывать, нужно реализовывать моменты

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    Вадим Скрипченко
    На фото:Вадим Скрипченко
    Главный тренер «Анжи» Вадим Скрипченко поделился впечатлениями после поражения в 28-м туре чемпионата России​ от «Арсенала» (1:2).

    «Ключевой момент был во втором тайме, когда Поку не забил. Забей он из выгодной ситуации, думаю, игра в нашем исполнении была бы как минимум непроигрышная. Все остальное комментировать не стоит.

    Да, в перерыве мы сделали кое-какие корректировки в перерыве. Тот компонент, на который мы указали, он сработал во втором тайме.

    Это левый фланг атаки соперника, где в первом тайме "Арсенал" имел преимущество. Мы закрыли это во втором тайме.

    Но чтобы выигрывать игру, нужно реализовывать моменты. Мысли о турнирном положении? Бороться до конца», – сказал во флэш-интервью на канале «Наш футбол» Скрипченко.

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