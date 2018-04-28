Скрипченко: Чтобы выигрывать, нужно реализовывать моменты

Главный тренер «Анжи»поделился впечатлениями после поражения в 28-м туре чемпионата России​ от(1:2).

«Ключевой момент был во втором тайме, когда Поку не забил. Забей он из выгодной ситуации, думаю, игра в нашем исполнении была бы как минимум непроигрышная. Все остальное комментировать не стоит.

Да, в перерыве мы сделали кое-какие корректировки в перерыве. Тот компонент, на который мы указали, он сработал во втором тайме.

Это левый фланг атаки соперника, где в первом тайме "Арсенал" имел преимущество. Мы закрыли это во втором тайме.

Но чтобы выигрывать игру, нужно реализовывать моменты. Мысли о турнирном положении? Бороться до конца», – сказал во флэш-интервью на канале «Наш футбол» Скрипченко.