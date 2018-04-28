Божович: В этом году «Арсенал продвинулся вперед

Главный тренер «Арсенала»поделился впечатлениями после матча 28-го тура чемпионата России против(2:1).

«В концовке матча "Анжи" выпустил высоких игроков, стал играть длинными передачами и у нас возникли проблемы.

Слава богу выдержали. Критика судей? Это эмоции от игры, судьи хорошо отработали встречу.

У "Анжи" была очень большая мотивация, ведь они хотели избежать стыковые матчи, они чувствовали, что им некуда деваться.

Моменты все-таки лучше были у нас. Поблагодарил в раздевалке своих ребят. Когда будет разбор, тогда пообщаемся более подробно.

В этом году "Арсенал" двинулся вперед и выдает хорошие игры. Мы заслужили нынешнее место», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».