«Бавария» разгромила «Айнтрахт»

Мюнхенскаяодержала домашнюю победу над франкфуртским(4:1) в матче 32-го тура немецкой Бундеслиги.

Счет в матче на 43-й минуте открыли хозяева — отличился полузащитник Никлас Дорш. На 76-й минуте Сандро Вагнер удвоил преимущество мюнхенцев.

Всего две минуты спустя французский форвард гостей Себастьен Аллер отквитал один мяч, но на 87-й минуте Рафинья восстановил отрыв «Баварии», а Николас Зюле на 90-й минуте довле счет до разгромного.

После этого матча «Бавария» с 81 оком возглавляет таблицу Бундеслиги, а «Айнтрахт» на 7-м месте — 46 очков.

В другом матче гельзенкирхенский «Шальке» на своем поле сыграл вничью с менхенгладбахской «Боруссией» — 1:1.

Гости вышли вперед благодаря голу бразильского форварда Раффаэла на 32-й минуте, но в добавленное к первому тайму время Даниэль Калиджиури реализовал пенальти и сравнял счет.

Отметим, что с 12-й минуте «Шальке» играл в меньшинстве — прямую красную карточку получил алжирский хавбек Набиль Бенталеб.

После этого матча «Шальке» с 57 очками на втором месте, а «Боруссия» на 8-й строке — 44 очка.

В других матчах 32-го тура «Гамбург» в гостях нанёс поражение «Вольфсбургу» (3:1), а «Герта» дома не смогла победить «Аугсбург» (2:2).