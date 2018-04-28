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    «Бавария» разгромила «Айнтрахт»

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Мюнхенская «Бавария» одержала домашнюю победу над франкфуртским «Айнтрахтом» (4:1) в матче 32-го тура немецкой Бундеслиги.

    Счет в матче на 43-й минуте открыли хозяева — отличился полузащитник Никлас Дорш. На 76-й минуте Сандро Вагнер удвоил преимущество мюнхенцев.

    Всего две минуты спустя французский форвард гостей Себастьен Аллер отквитал один мяч, но на 87-й минуте Рафинья восстановил отрыв «Баварии», а Николас Зюле на 90-й минуте довле счет до разгромного.

    После этого матча «Бавария» с 81 оком возглавляет таблицу Бундеслиги, а «Айнтрахт» на 7-м месте — 46 очков.

    В другом матче гельзенкирхенский «Шальке» на своем поле сыграл вничью с менхенгладбахской «Боруссией» — 1:1.

    Гости вышли вперед благодаря голу бразильского форварда Раффаэла на 32-й минуте, но в добавленное к первому тайму время Даниэль Калиджиури реализовал пенальти и сравнял счет.

    Отметим, что с 12-й минуте «Шальке» играл в меньшинстве — прямую красную карточку получил алжирский хавбек Набиль Бенталеб.

    После этого матча «Шальке» с 57 очками на втором месте, а «Боруссия» на 8-й строке — 44 очка.

    В других матчах 32-го тура «Гамбург» в гостях нанёс поражение «Вольфсбургу» (3:1), а «Герта» дома не смогла победить «Аугсбург» (2:2).

    Обескровленный непроигрыш«Бавария» — «Айтнрахт Ф». Прогноз и ставки на матч 32-го тура немецкой Бундеслиги 28 апреля
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