На фото: Роспотребнадзор выявил 622 случая завышения цен гостиницами перед ЧМ-2018 fifa.com

Роспотребнадзор выявил 622 случая завышения цен гостиницами перед стартом чемпионата мира-2018, сообщает официальный сайт организации.

За последнюю неделю был выявлен 31 подобный случай. Кроме того, в 155 случаях выявлено отсутствие у отелей свидетельств о прохождении классификации.

Всего проведено 1344 внеплановых проверки, по фактам выявленных противоправных действий возбуждено в общей сложности 1649 дел об административных правонарушениях.

Совокупная сумма наложенных административных штрафов выросла по отношению к прошлой неделе и составила более 7,2 миллиона рублей.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах на 12 стадионах.