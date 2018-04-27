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    Роспотребнадзор выявил 622 случая завышения цен гостиницами перед ЧМ-2018

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    Роспотребнадзор выявил 622 случая завышения цен гостиницами перед ЧМ-2018
    На фото:Роспотребнадзор выявил 622 случая завышения цен гостиницами перед ЧМ-2018
    Роспотребнадзор выявил 622 случая завышения цен гостиницами перед стартом чемпионата мира-2018, сообщает официальный сайт организации.

    За последнюю неделю был выявлен 31 подобный случай. Кроме того, в 155 случаях выявлено отсутствие у отелей свидетельств о прохождении классификации.

    Всего проведено 1344 внеплановых проверки, по фактам выявленных противоправных действий возбуждено в общей сложности 1649 дел об административных правонарушениях.

    Совокупная сумма наложенных административных штрафов выросла по отношению к прошлой неделе и составила более 7,2 миллиона рублей.

    ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах на 12 стадионах.

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