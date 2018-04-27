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    Пять игроков «Арсенала» и «Марселя» — в команде недели Лиги Европы

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    Футболисты «Марселя»
    На фото:Футболисты «Марселя»
    Стали известны имена футболистов, вошедших в символическую сборную недели в Лиге Европы по итогам первых полуфинальных матчей турнира, сообщает пресс-служба УЕФА.

    В команду недели вошли сразу пять игроков лондонского «Арсенала», сыгравшего вничью с мадридским «Атлетико» (1:1), и столько же футболистов «Марселя», одолевшего «Ред Булл Зальцбург» со счетом 2:0.

    Команда недели в Лиге Европы: Йоанн Пеле, Жордан Амави, Адиль Рами (все – «Марсель»), Шкодран Мустафи, Начо Монреаль (оба – «Арсенал»), Димитри Пайет («Марсель»), Джек Уилшир, Аарон Рэмси (оба – «Арсенал»), Флорьян Товен («Марсель»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Александр Ляказетт («Арсенал»).

    Ответные матчи пройдут 3 мая.

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