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    Черчесов: Понимаем, кто такие Суарес и Кавани, но нас не смущают громкие имена

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    Станислав Черчесов
    На фото:Станислав Черчесов
    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о звёздах национальных команд Египта и Уругвая.

    «Согласен, что Салах на данный момент является едва ли не лучшим игроком в мире. Даже по последнему матчу Лиги чемпионов видно – умеет всё.

    Почему у него такой взлёт в "Ливерпуле"? Изменился не только он, изменилось многое вокруг него. Клопп строил свой "Ливерпуль" уже пару лет, Салаху там комфортно. Он попал в хорошую компанию, ему там нравится, он всех понимает, все понимают его, доверяют ему, а после ухода Коутинью Салах почувствовал себя настоящим лидером. Плюс скорость, техника, талант.

    В сборной Салах играет чуть по-другому. У главного тренера сборной Египта Эктора Купера немного другой футбол. И дело не в том, что в "Ливерпуле" Салаха часто освобождают от оборонительных функций. Вопрос в том, с какой скоростью ему доставляют мяч. В сборной Египта он получает его на секунду позже, чем в "Ливерпуле". Это мгновение решает очень многое на таком уровне.

    Суарес и Кавани? Банальную вещь скажу, но мы все понимаем, кто такие Суарес и Кавани. Но именно для этого мы и проводили контрольные матчи с такими соперниками, как Аргентина, Испания, Бразилия и Франция, чтобы нас не смущали громкие имена», – приводит слова Черчесова «Комсомольская правда».

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