Главный тренер сборной Швеции Андерссон: Пусть Ибрагимович позвонит мне

Главный тренер сборнойзаявил, что форварддолжен позвонить ему, если хочет вернуться в национальную команду и сыграть на чемпионате мира-2018.

«Для меня предельно ясно, что если ты завершил карьеру в сборной, как это сделал Златан после чемпионата Европы, значит ты ее завершил. Если ты потерял драйв и не хочешь проводить 40-50 дней в году со сборной, предпочитаешь уделять это время семье, я уважаю это», — цитирует Андерссона «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Kicker.

«Если он передумал, пусть позвонит мне и скажет: "Я хочу сыграть на чемпионате мира". Тогда мы сядем и обсудим, что это будет значить, что мы сделаем и как будем играть. На данный момент все это — спекуляции. Все просто, если хочешь быть в сборной, тебе нужно позвонить мне», — также отметил тренер.

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