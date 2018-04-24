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    Главный тренер сборной Швеции Андерссон: Пусть Ибрагимович позвонит мне

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Швеции
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    Златан Ибрагимович
    На фото:Златан Ибрагимович
    Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон заявил, что форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович должен позвонить ему, если хочет вернуться в национальную команду и сыграть на чемпионате мира-2018.

    «Для меня предельно ясно, что если ты завершил карьеру в сборной, как это сделал Златан после чемпионата Европы, значит ты ее завершил. Если ты потерял драйв и не хочешь проводить 40-50 дней в году со сборной, предпочитаешь уделять это время семье, я уважаю это», — цитирует Андерссона «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Kicker.

    «Если он передумал, пусть позвонит мне и скажет: "Я хочу сыграть на чемпионате мира". Тогда мы сядем и обсудим, что это будет значить, что мы сделаем и как будем играть. На данный момент все это — спекуляции. Все просто, если хочешь быть в сборной, тебе нужно позвонить мне», — также отметил тренер.

    Вратарь сборной Швеции выступил против возвращения Ибрагимовича

    Ранее сам Ибрагимович заявил, что поедет на ЧМ-2018.

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