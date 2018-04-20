Вратарь сборной Швеции выступил против возвращения Ибрагимовича

Вратарь сборнойвыступил против возвращения нападающегов национальную команду.

«Конечно же, решение по поводу Златана примет наш тренер, но ведь мы пробились на чемпионат мира без него. У нас хороший коллектив, а он ярко выраженный индивидуалист. Его возвращение лишь потянет команду вниз, учитывая, что нам придется менять нашу систему построения игры только для того, чтобы ему в ней было комфортно», — цитирует Юнссона Football Italia.

«Уверен, Златан показывал бы качественный футбол в составе сборной, но он в этом плане похож на Роналду и Месси: вместо коллективных действий на поле наша игра стала бы вращаться вокруг него», — добавил голкипер.

Напомним, ранее Ибрагимович заявил, что поедет на чемпионат мира-2018.