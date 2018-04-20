ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Вратарь сборной Швеции выступил против возвращения Ибрагимовича

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Швеции
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Златан Ибрагимович
    На фото:Златан Ибрагимович
    Вратарь сборной Швеции Карл-Юхан Юнссон выступил против возвращения нападающего Златана Ибрагимовича в национальную команду.

    «Конечно же, решение по поводу Златана примет наш тренер, но ведь мы пробились на чемпионат мира без него. У нас хороший коллектив, а он ярко выраженный индивидуалист. Его возвращение лишь потянет команду вниз, учитывая, что нам придется менять нашу систему построения игры только для того, чтобы ему в ней было комфортно», — цитирует Юнссона Football Italia.

    «Уверен, Златан показывал бы качественный футбол в составе сборной, но он в этом плане похож на Роналду и Месси: вместо коллективных действий на поле наша игра стала бы вращаться вокруг него», — добавил голкипер.

    Напомним, ранее Ибрагимович заявил, что поедет на чемпионат мира-2018.

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • 18/04
    • Ибрагимович поедет на ЧМ-2018
  • 16/04
    • Ибрагимович: Мои шансы сыграть на ЧМ-2018 высоки
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Харри КейнИз толстого ребенка — в суперзвезду. Как «Тоттенхэм» вырастил КейнаИстория о том, как Кейн мог даже не попасть в «Тоттенхэм», а в итоге стал лидером командыИгорь АкинфеевТрагедия АкинфееваСМИ о результативной ошибке лучшего вратаря страныАлександр КержаковОстался непревзойдённымАлександр Кержаков завершил карьеру. Каким мы его запомним?Новый турнир начнется в сентябре 2018 годаНовинка от УЕФА. Россия может сыграть с чемпионами ЕвропыВсе о Лиге нацийДиего Симеоне будет крайне сложно снова преуспеть с «Атлетико»«Атлетико»: закат эпохиКак оценивать сезон «Атлетико», и каковы перспективы клуба?Лионель Месси«В этот день теплом вашим я согрет»Спортивный мир поздравляет Лионеля Месси с тридцатилетиемTelstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Telstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Компания adidas представила официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 годаЕвгений ГинерГинер uncensoredИзучаем избранные отрывки из нашумевшей лекции Евгения ГинераТео ЭрнандесТео Эрнандес в «Реале». Вопрос с левым флангом решен на несколько лет впередВсе о французском новичке мадридского «Реала»
    Подробный разбор
  • Кто остановит «Локо» на пути к чемпионству?
  • Главные интриги на финише футбольного сезона
    •
  • Что не так с Погба?
  • Моуринью, нелюбимая позиция и нестабильность — кто и что мешает Погба стать настоящей суперзвездой «Манчестер Юнайтед»
  • Худший «Реал» на своем поле в 21-м веке
  • Реакция прессы на матч «Реал» — «Атлетик»
    •
  • Глушаков лишил «Спартак» Кубка России
  • Реакция спортивных СМИ на провал красно-белых в полуфинале Кубка России
    •
  • Двойная радость фанатов «Зенита»
  • Победа «Зенита» в день поражения «Спартака» — в нашем обзоре прессы
    •
  • «Гордость» «Барселоны» исчезает из команды
  • Реакция прессы на матч «Сельта» — «Барселона»
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • «Торонто» попробует вернуть серию домой
  • «Бостон» — «Торонто». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 22 апреля
  • 2,38
    •
  • Экспресс дня. Зеедорф пошумит на «Бутарке»
  • Прогнозы и ставки на футбол 20 апреля
  • 4,91
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 19:47
    • Фергюсон: Горд быть соперником и другом Венгера
  • 19:28
    • Денисов написал в протоколе допинг-тестирования слово «дебилы»
  • 19:15
    • Агент: Уход Венгера не изменит интерес «Арсенала» к Головину
  • 17:48
    • РФС не станет наказывать Денисова за оскорбление допинг-офицера
  • 17:28
    • Матчи чемпионата Египта перенесены из-за Салаха
  • 17:13
    • Полузащитник «Вулверхэмптона» попал в сферу интересов «Ливерпуля»
  • 16:57
    • Моуринью: Мы выразим Венгеру уважение, которого он заслуживает
  • 16:31
    • Азар перейдет в «Реал» лишь при условии ухода Бейла
  • 16:01
    • «Арсенал» провел переговоры с Луисом Энрике
  • 15:44
    • Ван Перси назвал Арсена Венгера своим отцом в футболе
  • 15:29
    • «Милан» интересуется форвардом «Ювентуса»
  • 15:17
    • «Локомотив» оштрафовал Игоря Денисова
  • 13:34
    • Сербский агент назвал Михайловича и Манчини «тренерами одного типажа»
  • 13:27
    • У Салаха нет проблем со здоровьем, заявил Клопп
  • 13:21
    • Нойер готовится вернуться в общую группу
  • 13:18
    • Экс-капитан «Шахтера» может продолжить карьеру в Турции
  • 13:03
    • Кронке попросил болельщиков отдать должное Венгеру в концовке сезона
  • 12:52
    • СМИ: «Арсенал» решил играть с Дзюбой против «Зенита»
  • 12:35
    • Газизов поставил задачу отобрать очки у «Локомотива»
  • 12:13
    • Одемвингие заявил, что скучает по Баковке
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус