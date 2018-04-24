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    Хектор продлил контракт с «Кельном»

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    Йонас Хектор
    На фото:Йонас Хектор
    Защитник сборной Германии Йонас Хектор продлил контракт с «Кельном», сообщает официальный сайт клуба. Капитан заключил договор до 2023 года.

    «"Кельн" позволил мне пройти путь из четвертого дивизиона до сборной Германии. Я чувствую связь с клубом и благодарность. Мне комфортно жить в Кельне.

    Найти другой клуб по окончании сезона было бы легко, но я не чувствовал бы, что поступаю правильно», – сказал Хектор.

    Хектор перешел в «Кельн» летом 2010-го года из «Ауэрсмахера». После двух лет в резервной команде он перешел на профессиональный уровень в 2012-м году. С тех пор Йонас отыграл за «козлов» 187 матчей в Бундеслиге, Бундеслиге 2, Кубке Германии и Лиге Европы. Также на счету 27-летнего Хектора 36 матчей за сборную Германии.

    За три тура до конца чемпионата Германии «Кельн» занимает 18-е место в турнирной таблице и на 8 очков отстает от зоны переходных игр. Уже в следующем туре команда может вылететь во вторую Бундеслигу.

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