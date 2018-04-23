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    Фурсенко: «Зенит» ратует за красивую и зрелищную игру

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    Сергей Фурсенко
    На фото:Сергей Фурсенко
    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко подвел итоги выездного матча своей команды с тульским «Арсеналом» (3:3) в 27-м туре чемпионата России.

    «Матч был захватывающим: накал, зрелищность, интрига. Итоговый результат для нас разочаровывающий, но за такие матчи зрители и любят футбол. "Зенит" ратует за красивую и зрелищную игру.

    На наших домашних матчах всегда аншлаг. Если бы каждый матч в Премьер-лиге был таким, как этот, стадионы и в других городах были бы битком, а стоимость футбольных телеправ на матчи РФПЛ приближалась к европейским лигам», — цитирует Фурсенко агентство «Р-Спорт».

    «Зенит» занимает четвертую строчку в турнирной таблице РФПЛ.

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