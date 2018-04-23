Фурсенко: «Зенит» ратует за красивую и зрелищную игру

Президент «Зенита»подвел итоги выездного матча своей команды с тульским(3:3) в 27-м туре чемпионата России.

«Матч был захватывающим: накал, зрелищность, интрига. Итоговый результат для нас разочаровывающий, но за такие матчи зрители и любят футбол. "Зенит" ратует за красивую и зрелищную игру.

На наших домашних матчах всегда аншлаг. Если бы каждый матч в Премьер-лиге был таким, как этот, стадионы и в других городах были бы битком, а стоимость футбольных телеправ на матчи РФПЛ приближалась к европейским лигам», — цитирует Фурсенко агентство «Р-Спорт».

«Зенит» занимает четвертую строчку в турнирной таблице РФПЛ.