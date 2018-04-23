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    ПСЖ на выезде обыграл «Бордо»

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    В матче 34-го тура французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» на выезде одержал победу над «Бордо» — 1:0.
    Пропустит ли «ПСЖ»?«Бордо» — «ПСЖ». Прогноз и ставки на матч 34-го тура чемпионата Франции по футболу 22 апреля
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