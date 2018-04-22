Французы опасаются проявлений расизма на ЧМ-2018

Об этом свидетельствуют данные компании Odoxa, которая провела опрос на заказ RTL и Groupama.
Около 70 процентов французов предполагают, что на мировом первенстве может произойти «обобщение» разных расистских эксцессов.
Почти каждый второй француз (47 процентов) считает, что расизм широко распространен в футболе.
Респонденты призвали накладывать серьезные санкции на расистов, вплоть до пожизненного запрета на посещение стадионов. Трое из четырех французов с пониманием отнесутся к тому, если матч будет остановлен по расистским мотивам.
МВД начало проверку фактов расизма на матче Россия – Франция
Ранее появилась информация, что расистские кричалки использовались по ходу встречи Россия – Франция. Подобный инцидент якобы произошел и в матче ЦСКА с «Арсеналом» в Лиге Европы.