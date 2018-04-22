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    Французы опасаются проявлений расизма на ЧМ-2018

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    Россия — Франция
    На фото:Россия — Франция
    Жители Франции опасаются проявлений расизма на чемпионате мира 2018 года в России, сообщает L’Equipe.

    Об этом свидетельствуют данные компании Odoxa, которая провела опрос на заказ RTL и Groupama.

    Около 70 процентов французов предполагают, что на мировом первенстве может произойти «обобщение» разных расистских эксцессов.

    Почти каждый второй француз (47 процентов) считает, что расизм широко распространен в футболе.

    Респонденты призвали накладывать серьезные санкции на расистов, вплоть до пожизненного запрета на посещение стадионов. Трое из четырех французов с пониманием отнесутся к тому, если матч будет остановлен по расистским мотивам.

    МВД начало проверку фактов расизма на матче Россия – Франция

    Ранее появилась информация, что расистские кричалки использовались по ходу встречи Россия – Франция. Подобный инцидент якобы произошел и в матче ЦСКА с «Арсеналом» в Лиге Европы.

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