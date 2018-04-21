Полиция Мексики нашла украденный кубок Лиги Европы

, который вручается команде-победительнице, был украден в городе Леон-де-лос-Альдама (Мексика), сообщает Proceso.com.mx.

По информации издания, 15-килограммовый кубок был похищен 18 апреля во время перевозки после одного из выставочных мероприятий, которое организовала партнерская компания Лиги Европы.

«Благодаря управлению уголовного розыска штата Гуанахуато кубок Лиги Европы, который был украден из транспортного средства в Леоне, был найден», — говорится в сообщении генеральной прокуратуры Гуанахуато.

Пока остается неизвестным, где именно удалось найти кубок, произошли ли по факту случившегося задержания и был ли этот трофей оригиналом. Как известно, по правилам, вступившим в силу с сезона-2009/10, трофей хранится в УЕФА вечно, а каждой команде-победительнице вручается полноразмерная копия.

Финал Лиги Европы состоится во французском Лионе 16 мая.