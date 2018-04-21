Полиция Мексики нашла украденный кубок Лиги Европы

По информации издания, 15-килограммовый кубок был похищен 18 апреля во время перевозки после одного из выставочных мероприятий, которое организовала партнерская компания Лиги Европы.
«Благодаря управлению уголовного розыска штата Гуанахуато кубок Лиги Европы, который был украден из транспортного средства в Леоне, был найден», — говорится в сообщении генеральной прокуратуры Гуанахуато.
Пока остается неизвестным, где именно удалось найти кубок, произошли ли по факту случившегося задержания и был ли этот трофей оригиналом. Как известно, по правилам, вступившим в силу с сезона-2009/10, трофей хранится в УЕФА вечно, а каждой команде-победительнице вручается полноразмерная копия.
Финал Лиги Европы состоится во французском Лионе 16 мая.
#PGJEInforma Que a través de elementos de la @AIC_Guanajuato es recuperada la copa @EuropaLeague tras recibir la denuncia que había sido robada del vehículo que la trasladaba posterior a un evento en @municipio_leon. pic.twitter.com/TF8sKjVRAe— PGJE (@PGJEGUANAJUATO) 20 апреля 2018 г.