РФПЛ. «Рубин» и «Ростов» сыграли вничью, ЦСКА примет «Краснодар»

«Рубин» — «Ростов» 1:1

«Ростов» на выезде сыграл вничью с казанским «Рубином» со счетом 1:1 (0:1) в матче 27-го тура чемпионата России.

В конце первого тайма Ивелин Попов с углового выполнил подачу на ближнюю штангу, Эльдор Шомуродов головой выбил мяч за пределы штрафной площади, но оттуда в касание пробил Кристиан Нобоа и мяч в итоге полетел в девятку.

На 67-й минуте Алексей Ионов с левого фланга выполнил подачу на дальнюю штангу, Сергей Паршивлюк удачно набежал на мяч и отправил его в сетку.

«Рубин» набрал 35 очко и занимает седьмое место. У «Ростова» 31 очко и 11-е место.

Чемпионат России. Премьер-лига. 27-й тур «Рубин» (Казань) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 1:1 (1:0) Голы: Нобоа, 40 — угловой (1:0). Паршивлюк, 67 (1:1).«Рубин»: Джанаев, Кузьмин, Гранат, Сесар Навас, Сорокин, Кудряшов, Могилевец (Коновалов, 83), Подберезкин (Шекари, 74), Нобоа, Попов, Жемалетдинов (Гекдениз, 63).«Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Вилюш, Сигурдссон, Ингасон, Байрамян (Скопинцев, 74), Гацкан, Сапета (Гулиев, 46), Юсупов (Зуев, 61), Ионов, Шомуродов.

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