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    РФПЛ. «Рубин» и «Ростов» сыграли вничью, ЦСКА примет «Краснодар»

    Обзор матчей 27-го тура российской Премьер-лиги

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    «Рубин» — «Ростов»
    «Рубин» — «Ростов»
    С 21 по 23 апреля в российской Премьер-лиге пройдут матчи 27-го тура.

    «Рубин» — «Ростов» 1:1

    «Ростов» на выезде сыграл вничью с казанским «Рубином» со счетом 1:1 (0:1) в матче 27-го тура чемпионата России.

    В конце первого тайма Ивелин Попов с углового выполнил подачу на ближнюю штангу, Эльдор Шомуродов головой выбил мяч за пределы штрафной площади, но оттуда в касание пробил Кристиан Нобоа и мяч в итоге полетел в девятку.

    На 67-й минуте Алексей Ионов с левого фланга выполнил подачу на дальнюю штангу, Сергей Паршивлюк удачно набежал на мяч и отправил его в сетку.

    «Рубин» набрал 35 очко и занимает седьмое место. У «Ростова» 31 очко и 11-е место.

    Чемпионат России. Премьер-лига. 27-й тур
    «Рубин» (Казань) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 1:1 (1:0)
    Голы: Нобоа, 40 — угловой (1:0). Паршивлюк, 67 (1:1).«Рубин»: Джанаев, Кузьмин, Гранат, Сесар Навас, Сорокин, Кудряшов, Могилевец (Коновалов, 83), Подберезкин (Шекари, 74), Нобоа, Попов, Жемалетдинов (Гекдениз, 63).«Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Вилюш, Сигурдссон, Ингасон, Байрамян (Скопинцев, 74), Гацкан, Сапета (Гулиев, 46), Юсупов (Зуев, 61), Ионов, Шомуродов.

    «Анжи» — «Урал»

    21 апреля. 19:00 по мск

    «СКА-Хабаровск» — «Динамо»

    22 апреля. 11:00 по мск

    «Арсенал» — «Зенит»

    22 апреля. 14:00 по мск

    «Тосно» — «Амкар»

    22 апреля. 16:30 по мск

    ЦСКА — «Краснодар»

    22 апреля. 16:30 по мск

    «Локомотив» — «Уфа»

    22 апреля. 19:00 по мск

    «Спартак» — «Терек»

    23 апреля. 19:30 по мск

    Останется ли «Спартак» в чемпионской гонке?«Спартак» — «Ахмат». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 23 апреля
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