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    Тихонов: Не стоит всю вину за поражение от «Тосно» вешать на Глушакова

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    Денис Глушаков
    На фото:Денис Глушаков
    Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов высказал мнение о вылете «Спартака» из Кубка России и о критике в адрес полузащитника красно-белых Дениса Глушакова.

    Глушаков лишил «Спартак» Кубка России

    Напомним, что хавбек не реализовал решающий пенальти в полуфинальном матче с «Тосно».

    «Получается как: в нескольких матчах Денис выглядит не очень хорошо – и что, сразу нужно принимать кардинальное решение? Это неверно.

    Я против, чтобы болельщики так остро реагировали. Понимаю, что это стресс, эмоциональное восприятие одного момента или даже матча.

    Глушаков – один из лидеров команды. Понимаю эмоции людей, которые сейчас недовольны, но такое с футболистами случается. Он в прошлом году забивал важные голы, его боготворили трибуны.

    Но вот так сейчас получилось, что промахнулся. Не стоит всю вину вешать на Дениса. Тот же Промес не использовал множество шансов, а все свалили на Глушакова.

    Просто не стоило бить 11-метровый. Человек не реализовал чистый голевой момент в дополнительное время, и думаю, психологическое состояние нарушилось.

    Всегда случается так, что если нет результата, начинается критика. Денис действовал неудачно: вышел не с первых минут, а появившись на замену, просто не вошел в игру.

    Случается, что футболист выступает лучше своего уровня. И Глушаков в чемпионате-2016/17 его превышал. Не часто увидишь ситуацию, чтобы футболист из опорной зоны так много забивал, как тогда Денис.

    В этом розыгрыше картина другая. Но человек, который выполняет огромный объем работы и ведет игру, не заслуживает такой критики. Это неправильно.

    Очень хорошо его знаю. Это профессионал и прекрасный человек. Надо держаться и ни в коем случае не опускать голову. И все у Глушакова наладится», — приводит слова Тихонова «Спорт-Экспресс»..

    Остановит ли Погребняк «Спартак» на пути к Кубку России?«Спартак» — «Тосно». Прогноз и ставки на матч Кубка России по футболу 18 апреля
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