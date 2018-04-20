«Леванте» вырвал победу у «Малаги»

А на четвертой компенсированной минуте доминиканский защитник «Бетиса» Эктор Фирпо принес победу хозяевам.

На 84-й минуте гости остались в меньшинстве — вторую желтую карточку получил бразильский защитник Мичел .

В другом матче отчетного тура «Бетис» на своем поле взял верх над «Лас-Пальмасом» — 1:0.

«Леванте» с 34 занимает 17-е место в турнирной таблице, а «Малага» расположилась на 20-й строчке, имея в активе 17 очков.

«Леванте» — «Малага». Прогноз и ставки на матч 33-го тура чемпионата Испании по футболу 19 апреля

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