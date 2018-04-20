«Леванте» вырвал победу у «Малаги»

Единственный мяч на третьей компенсированной минуте забил ганский нападающий Эммануэл Боатенг.
«Леванте» с 34 занимает 17-е место в турнирной таблице, а «Малага» расположилась на 20-й строчке, имея в активе 17 очков.
В другом матче отчетного тура «Бетис» на своем поле взял верх над «Лас-Пальмасом» — 1:0.
На 84-й минуте гости остались в меньшинстве — вторую желтую карточку получил бразильский защитник Мичел.
А на четвертой компенсированной минуте доминиканский защитник «Бетиса» Эктор Фирпо принес победу хозяевам.