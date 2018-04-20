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    «Леванте» вырвал победу у «Малаги»

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    В матче 33-го тура испанской Примеры «Леванте» одержал домашнюю победу над «Малагой» — 1:0.

    Единственный мяч на третьей компенсированной минуте забил ганский нападающий Эммануэл Боатенг.

    «Леванте» с 34 занимает 17-е место в турнирной таблице, а «Малага» расположилась на 20-й строчке, имея в активе 17 очков.

    В другом матче отчетного тура «Бетис» на своем поле взял верх над «Лас-Пальмасом» — 1:0.

    На 84-й минуте гости остались в меньшинстве — вторую желтую карточку получил бразильский защитник Мичел.

    А на четвертой компенсированной минуте доминиканский защитник «Бетиса» Эктор Фирпо принес победу хозяевам.

    «Лягушки» отправят «анчоусов» в Сегунду«Леванте» — «Малага». Прогноз и ставки на матч 33-го тура чемпионата Испании по футболу 19 апреля
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