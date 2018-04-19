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    КДК рассмотрит поведение фанатов «Спартака» во время матча с «Тосно»

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    Болельщики «Спартака»
    На фото:Болельщики «Спартака»
    Контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрит уханье фанатов «Спартака» во время матча 1/2 финала Кубка России против «Тосно».

    Во время серии послематчевых пенальти болельщики «Спартака» ухали в адрес полузащитника «Тосно» Нуну Роши после того, как он реализовал одиннадцатиметровый и подбежал к трибунам хозяев. Звуки уханья попали в телетрансляцию.

    «Мы еще не получили материалы после матча 1/2 финала Кубка России, поэтому не будем рассматривать их в срочном порядке перед матчами 27-го тура РФПЛ. Рассмотрим кубковые игры после предстоящего тура. Что касается расистского уханья на матче "Спартак" — "Тосно", то пока мне нечего комментировать, мы должны изучить материалы с матча», — сказал «Чемпионату» глава КДК Артур Григорьянц.

    Напомним, «Спартак» проиграл «Тосно» по пенальти и не сумел выйти в финал Кубка России.

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