Погребняк выбыл минимум до конца сезона

Генеральный директоррассказал о состоянии, который получил травму в полуфинале Кубка России против «Спартака».

У нападающего диагностировали разрыв ахиллового сухожилия.

«Павел прошел МРТ, и ему поставили именно этот диагноз. Врач говорит, что Погребняк хочет обойтись без операции, но, наверное, это нереально. Доктор считает, что нужно ложиться под нож в ближайшие три-четыре дня, чтобы сухожилие не заволокнилось. Будем решать, где проводить хирургическое вмешательство. Нападающий остался после матча в Москве и сегодня поедет на еще одну консультацию. Ждем решения, как выходить из ситуации», — сказал Матюшенко «Спорт-Экспрессу».

«Точно сказать не могу, но думаю, что на реабилитацию уйдет много времени. Пока все срастется, потом начнется собственно процесс восстановления. До конца сезона Павел на сто процентов выбыл из строя. А что будет дальше, пока не совсем понятно», — добавил Матюшенко.

Напомним, Погребняк не сумел доиграть полуфинальный матч и был заменен на 34-й минуте.

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