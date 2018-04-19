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    Погребняк выбыл минимум до конца сезона

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    Павел Погребняк
    На фото:Павел Погребняк
    Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко рассказал о состоянии Павла Погребняка, который получил травму в полуфинале Кубка России против «Спартака».

    У нападающего диагностировали разрыв ахиллового сухожилия.

    «Павел прошел МРТ, и ему поставили именно этот диагноз. Врач говорит, что Погребняк хочет обойтись без операции, но, наверное, это нереально. Доктор считает, что нужно ложиться под нож в ближайшие три-четыре дня, чтобы сухожилие не заволокнилось. Будем решать, где проводить хирургическое вмешательство. Нападающий остался после матча в Москве и сегодня поедет на еще одну консультацию. Ждем решения, как выходить из ситуации», — сказал Матюшенко «Спорт-Экспрессу».

    «Точно сказать не могу, но думаю, что на реабилитацию уйдет много времени. Пока все срастется, потом начнется собственно процесс восстановления. До конца сезона Павел на сто процентов выбыл из строя. А что будет дальше, пока не совсем понятно», — добавил Матюшенко.

    Напомним, Погребняк не сумел доиграть полуфинальный матч и был заменен на 34-й минуте.

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