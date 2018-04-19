Макаров: Запредельная самоотдача помогла нам выйти в финал

Полузащитник «Тосно»заявил, что в полуфинальном матче Кубка России со «Спартаком» (1:1, 5:4 по пен.) его команде помогла запредельная самоотдача.

«Мы очень хотели выйти в финал, поэтому самоотдача в игре была запредельная. Думаю, это и сыграло ключевую роль в победе. Эмоции сейчас самые положительные. В прошлом году мы оступились в четвертьфинале Кубка, а сейчас добрались до решающего матча. Однако теперь нам нужно сконцентрироваться на ближайшей игре чемпионата России, потому что нам предстоят крайне важные встречи», — передает слова хавбека «Р-Спорт».

В финале Кубка страны «Тосно» сыграет с курским «Авангардом», встреча пройдет 9 мая в Волгограде.

«О кубковом финале подумаем чуть позже, ближе к 9 мая. Однако знаю, что курский "Авангард" — хорошая команда. Наверняка получится интересная игра», — подчеркнул Макаров.