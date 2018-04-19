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    Подготовка к финалу Кубка России идет по плану

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    Подготовка к финалу Кубка России идет по плану
    На фото:Подготовка к финалу Кубка России идет по плану
    Подготовка к матчу финала Кубка России «Тосно» – «Авангард» идет по графику, сообщил руководитель департамента профессионального футбола Российского футбольного союза (РФС) Сергей Куликов.

    Встреча пройдет 9 мая на «Волгоград-Арене» и станет тестовой перед чемпионатом мира-2018.

    Ранее сообщалось, что матч может быть перенесен по просьбе МВД в свете вопроса обеспечения безопасности в городе, в котором будет праздноваться День Победы.

    «В Волгограде же 21 апреля будет тестовый матч в рамках 34-го тура ФНЛ, сыграют "Ротор" и "Луч-Энергия"​. Поэтому РФС, инспектор матча, вместе с оргкомитетом "Россия-2018" будут отрабатывать операционную деятельность. Все предыдущие тестовые матчи задали высокую планку по уровню проведения, проверки инфраструктурных составляющих, а в Волгограде я уже предварительно был, там проводились совещания, задавались вопросы и по 9 мая, когда состоится финал Кубка России. К тому же еще 8 мая у нас на другом волгоградском стадионе "Зенит" играют сборные России и Германии U18, вопросы по этому матчу тоже отдельно обсуждаются», – цитирует ТАСС Куликова.

    Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Волгограде состоятся четыре матча группового этапа: Тунис – Англия, Нигерия – Исландия, Саудовская Аравия – Египет, Япония – Польша.

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