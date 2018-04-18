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    Спортьелло может перейти в «Наполи»

    Трансферы Серия A Футбол Италии Наполи Аталанта Фиорентина Календарь Серии А
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    Марко Спортьелло
    На фото:Марко Спортьелло
    Голкипер «Фиорентины» Марко Спортьелло, арендованный у «Аталанты», может перейти в «Наполи», сообщил агент футболиста Джузеппе Рисо.

    «Знаю, что "Наполи" с некоторых пор отслеживает Марко. Сейчас он в аренде в "Фиорентине" с возможностью выкупа, поэтому мы подождём решения "фиалок", а потом будем думать, что делать дальше. Конечно, я бы не стал исключать возможность перехода в "Наполи", если "Фиорентина" не решится его выкупать», – приводит Footaball Italia слова Рисо.

    В текущем сезоне чемпионата Италии 26-летний Спортьелло сыграл 32 матча, в которых пропустил 33 гола, 13 встреч закончились для него «всухую». Трансфер итальянского голкипера стоит 6 миллионов евро.

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