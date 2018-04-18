Парфенов: Ребята – герои, через боль и через «не могу» добыли победу

Главный тренер «Тосно»поделился впечатлениями после победы над(1:1, пенальти – 5:4) в полуфинале Кубка России.

«Две недели назад для нас был недобрый вечер, а сейчас добрый. Тяжелейший матч, получили то, на что настраивались.

Ехали к действующему чемпиону, за счет отдачи и тактических моментов старались играть в футбол на протяжении всех 120 минут. Это сложно против "Спартака", все понимают.

Да, нам сегодня везло, но мы терпели. Поверьте, мы не сидим сложа руки, всегда трудимся и работаем. Значит, заслужили сегодня эту победу. Ребят поздравил, молодцы. И болельщиков наших.

Что происходило в раздевалке? Эмоции! Все понимают, какую радость испытывают в такие моменты ребята.

Сложно сказать, насколько серьезна травма Погребняка, будет обследование. Если он выбыл, это проблема. А ребята – герои. Через боль и через "не могу" добыли путевку в финал.

В овертайме "Тосно" готовился уже к серии пенальти? А вы хотели, чтобы мы прессинговали еще и два дополнительных тайма? Нормальная стратегия, не мы ее придумали.

У ребят силы заканчивались. Разумнее и правильнее было сыграть именно так, а не на встречных курсах», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».