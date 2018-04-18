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    Парфенов: Ребята – герои, через боль и через «не могу» добыли победу

    Тосно Спартак Кубок России Футбол России
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    Дмитрий Парфенов
    На фото:Дмитрий Парфенов
    Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов поделился впечатлениями после победы над «Спартаком» (1:1, пенальти – 5:4) в полуфинале Кубка России.

    «Две недели назад для нас был недобрый вечер, а сейчас добрый. Тяжелейший матч, получили то, на что настраивались.

    Ехали к действующему чемпиону, за счет отдачи и тактических моментов старались играть в футбол на протяжении всех 120 минут. Это сложно против "Спартака", все понимают.

    Да, нам сегодня везло, но мы терпели. Поверьте, мы не сидим сложа руки, всегда трудимся и работаем. Значит, заслужили сегодня эту победу. Ребят поздравил, молодцы. И болельщиков наших.

    Что происходило в раздевалке? Эмоции! Все понимают, какую радость испытывают в такие моменты ребята.

    Сложно сказать, насколько серьезна травма Погребняка, будет обследование. Если он выбыл, это проблема. А ребята – герои. Через боль и через "не могу" добыли путевку в финал.

    В овертайме "Тосно" готовился уже к серии пенальти? А вы хотели, чтобы мы прессинговали еще и два дополнительных тайма? Нормальная стратегия, не мы ее придумали.

    У ребят силы заканчивались. Разумнее и правильнее было сыграть именно так, а не на встречных курсах», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

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