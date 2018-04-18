«Краснодар» обратился в апелляционный комитет по поводу «дела Смолова»

Закон против справедливости. Смолов стал заложником регламента
Напомним, Смолов был ошибочно предупрежден в матче 26-го тура с «Арсеналом» – карточка стала четвертой, что повлекло за собой дисквалификацию на матч 27-го тура с ЦСКА.
КДК во вторник не отменил предупреждение, сославшись на то, что дисциплинарный регламент не позволяет это сделать.
В то же время ККК (контрольно-квалификационная комиссия РФС) постановила, что Смолов был предупрежден в матче с «Арсеналом» ошибочно.
«Мы отправили жалобу в Апелляционный комитет. На наш, взгляд, клуб нашел юридическое основание, которое бы позволило Апелляционному комитету отменить желтую карточку Федору Смолову.
Есть 52 статья Дисциплинарного регламента – "Особая юрисдикция Контрольно-дисциплинарного комитета РФС".
В соответствии с этой статьей, КДК имеет право исправлять ошибки судей, допущенные во время матчей, по трем пунктам: а) ошибочное применение предупреждения игроку вместо другого игрока, б) ошибочное применение удаления игроку; в) не удаление игрока при вынесении ему второго предупреждения в матче.
Соответственно, нормы, регулирующей неправомерную желтую карточку, ставшей четвертой в сезоне и приведшей к дисквалификации, там нет.
На это нам в КДК сказали, что все понимают – карточка ошибочная, это признал сам арбитр Чистяков в своем заявлении.
Это признала ККК и это признал инспектор матча в рапорте. И из-за отсутствия нормы, регулирующей такую ситуацию, КДК отменить желтую карточку не может.
Мы исходим из того, что основная смысловая нагрузка 52 статьи – защитить футболиста от последствий, то есть от неправомерной автоматической дисквалификации.
Кроме того, в Дисциплинарном регламенте РФС есть 126 статья – "Аналогия".
В ней указано, что "в случаях, когда отношения, относящиеся к сфере действия настоящего регламента, прямо им не урегулированы, к таким отношениям, если это не противоречит их существу, применяются нормы, регулирующее сходные отношения (аналогия закона)".
И наша идея в том, что у абстрактного футболиста, который получил вторую желтую карточку и был несправедливо удален, есть право отменить автоматическую дисквалификацию.
У футболиста, который получил прямую карточку по ошибке судьи, есть такое же право. А у игрока, который получил четвертую карточку, такого права нет.
То есть в первых двух случаях защитить игрока можно, а в третьем – нет. Но смысл в том, что от ошибок арбитров футболист должен быть защищен во всех случаях.
И исходя из статьи 126, мы считаем, что по аналогии можно применить право юрисдикционного органа РФС отменить эту карточку.
Де-факто мы отменяем дисквалификацию. Поэтому и обратились в Апелляционный комитет с тем, чтобы действовать по аналогии закона. Ведь правовые последствиях во всех случаях одинаковы – автоматическая дисквалификация.
Но в первых двух случаях футболист имеет право на защиту, а в третьем – нет. Это неправильно. Именно поэтому надеемся, что Апелляционный комитет отменит желтую карточку и, соответственно, дисквалификацию Смолова. Потому что все юридические и правовые основания для этого есть», — приводит слова Хашига «Спорт-Экспресс».