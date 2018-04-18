«Краснодар» обратился в апелляционный комитет по поводу «дела Смолова»

обратился в Апелляционный комитет по поводу решения КДК РФС, который во вторник не нашел оснований для отмены желтой карточки форварда, рассказал гендиректор клуба

Закон против справедливости. Смолов стал заложником регламента

Напомним, Смолов был ошибочно предупрежден в матче 26-го тура с «Арсеналом» – карточка стала четвертой, что повлекло за собой дисквалификацию на матч 27-го тура с ЦСКА.

КДК во вторник не отменил предупреждение, сославшись на то, что дисциплинарный регламент не позволяет это сделать.

В то же время ККК (контрольно-квалификационная комиссия РФС) постановила, что Смолов был предупрежден в матче с «Арсеналом» ошибочно.

«Мы отправили жалобу в Апелляционный комитет. На наш, взгляд, клуб нашел юридическое основание, которое бы позволило Апелляционному комитету отменить желтую карточку Федору Смолову.

Есть 52 статья Дисциплинарного регламента – "Особая юрисдикция Контрольно-дисциплинарного комитета РФС".

В соответствии с этой статьей, КДК имеет право исправлять ошибки судей, допущенные во время матчей, по трем пунктам: а) ошибочное применение предупреждения игроку вместо другого игрока, б) ошибочное применение удаления игроку; в) не удаление игрока при вынесении ему второго предупреждения в матче.

Соответственно, нормы, регулирующей неправомерную желтую карточку, ставшей четвертой в сезоне и приведшей к дисквалификации, там нет.

На это нам в КДК сказали, что все понимают – карточка ошибочная, это признал сам арбитр Чистяков в своем заявлении.

Это признала ККК и это признал инспектор матча в рапорте. И из-за отсутствия нормы, регулирующей такую ситуацию, КДК отменить желтую карточку не может.

Мы исходим из того, что основная смысловая нагрузка 52 статьи – защитить футболиста от последствий, то есть от неправомерной автоматической дисквалификации.

Кроме того, в Дисциплинарном регламенте РФС есть 126 статья – "Аналогия".

В ней указано, что "в случаях, когда отношения, относящиеся к сфере действия настоящего регламента, прямо им не урегулированы, к таким отношениям, если это не противоречит их существу, применяются нормы, регулирующее сходные отношения (аналогия закона)".

И наша идея в том, что у абстрактного футболиста, который получил вторую желтую карточку и был несправедливо удален, есть право отменить автоматическую дисквалификацию.

У футболиста, который получил прямую карточку по ошибке судьи, есть такое же право. А у игрока, который получил четвертую карточку, такого права нет.

То есть в первых двух случаях защитить игрока можно, а в третьем – нет. Но смысл в том, что от ошибок арбитров футболист должен быть защищен во всех случаях.

И исходя из статьи 126, мы считаем, что по аналогии можно применить право юрисдикционного органа РФС отменить эту карточку.

Де-факто мы отменяем дисквалификацию. Поэтому и обратились в Апелляционный комитет с тем, чтобы действовать по аналогии закона. Ведь правовые последствиях во всех случаях одинаковы – автоматическая дисквалификация.

Но в первых двух случаях футболист имеет право на защиту, а в третьем – нет. Это неправильно. Именно поэтому надеемся, что Апелляционный комитет отменит желтую карточку и, соответственно, дисквалификацию Смолова. Потому что все юридические и правовые основания для этого есть», — приводит слова Хашига «Спорт-Экспресс».