Божович: Шанс, что Дзюба сыграет с «Зенитом», невелик

Главный тренер тульского «Арсенала»сообщил, что нападающий, скорее всего, не сыграет св матче 27-го тура премьер-лиги 22 апреля.

Напомним, что форвард арендован туляками у питерского клуба до конца сезона. В соглашении есть пункт, согласно которому футболист может сыграть против сине-бело-голубых, если будут заплачены 10 миллионов рублей.

«По тому, как сейчас складывается ситуация, наверняка Дзюба не сыграет с "Зенитом". Пока вот так. А дальше посмотрим. Шанс есть, но он маленький…

Не знаю почему. Что-то с деньгами связано. Точно не могу ответить. В руководстве сказали, что все непонятно с Дзюбой, и что и шансы, что он сыграет, невелики.

Думаю, окончательная ясность наступит только в субботу. На предыгровой тренировке», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».