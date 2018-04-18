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    Божович: Шанс, что Дзюба сыграет с «Зенитом», невелик

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    Артем Дзюба
    На фото:Артем Дзюба
    Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович сообщил, что нападающий Артем Дзюба, скорее всего, не сыграет с «Зенитом» в матче 27-го тура премьер-лиги 22 апреля.

    Напомним, что форвард арендован туляками у питерского клуба до конца сезона. В соглашении есть пункт, согласно которому футболист может сыграть против сине-бело-голубых, если будут заплачены 10 миллионов рублей.

    «По тому, как сейчас складывается ситуация, наверняка Дзюба не сыграет с "Зенитом". Пока вот так. А дальше посмотрим. Шанс есть, но он маленький…

    Не знаю почему. Что-то с деньгами связано. Точно не могу ответить. В руководстве сказали, что все непонятно с Дзюбой, и что и шансы, что он сыграет, невелики.

    Думаю, окончательная ясность наступит только в субботу. На предыгровой тренировке», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

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