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    Самедов: Фавориты вылетели из Кубка? Это исключительно их проблемы

    Спартак Тосно Кубок России Футбол России
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    Александр Самедов
    На фото:Александр Самедов
    Полузащитник «Спартака» Александр Самедов рассказал о настрое на матч 1/2 финала Кубка России против «Тосно».

    «Очень важно не допустить недооценки соперника. У этого турнира такой формат, который не предполагает возможности ошибиться. Если совершаешь промах, то его нельзя исправить. Ты вылетаешь.

    Поэтому неважно, кто тебе будет противостоять, нужно относиться к игре как к последнему матчу, понимать, что на кону стоит очень многое. Если выходить на поле с таким настроем, то все должно получиться.

    Знаете, если кто-то говорит про сетку: вот, все фавориты вылетели – то это исключительно проблемы этих фаворитов. Значит, те команды, которые остались в турнире, больше этого заслуживают.

    Все четыре полуфиналиста – это те клубы, которые мечтают попасть в финал. Путь к нему очень сложный. Четыре матча, которые ты должен выиграть: здесь либо победа – либо ждешь следующего года.

    "Тосно" сейчас показывает хороший футбол. Команда выглядела достойно и в матче с нами, и вообще в чемпионате, кажется, игроки "Тосно" поймали свой ритм.

    К тому же не забывайте, что это Кубок России. Полуфинал. Соперник приедет биться, отдаст все силы», – цитирует пресс-служба «Спартака» Самедова.

    Матч «Спартак» — «Тосно» состоится завтра, 18 апреля. Начало игры – 18.30 по московскому времени

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